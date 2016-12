Întăriri la CSV 2004 Tomis Constanţa

Vicecampioana României la volei feminin, CSV 2004 Tomis Constanţa, se pregăteşte pentru următorul sezon al Diviziei A1, în care obiectivul va fi câştigarea titlului de campioană, dar şi pentru participarea în Cupa CEV. Pentru aceasta, formaţia de pe litoral şi-a întărit semnificativ lotul, aducând câteva jucătoare cu experienţă. Ieri, gruparea constănţeană a transferat-o pe internaţionala Alexandra Trică, fosta componentă a campioanei CSU Metal Galaţi, echipă desfiinţată în această vară. Jucătoare în vârstă de 25 de ani, care are 1,85 m înălţime, evoluează pe postul de extremă, dar poate fi folosită şi pe postul de libero, pentru a suplini plecarea Ioanei Pristavu, transferată recent în liga a doua din Franţa, la echipa USSP Albi. Astfel, Trică se alătură altor două achiziţii din această vară, Georgeta Ciobanu (de la Penicilina Iaşi) şi Jasna Majstorovic (de la Beşiktaş Istanbul). Ciobanu, care evoluează pe postul de centru, are 27 de ani şi 1,90 m înălţime, ea revenind după un sezon la Constanţa. Majstorovic, o extremă în vârstă de 26 de ani şi 1,80 m înălţime, are un palmares impresionant, câştigând patru titluri de campioană şi tot atâtea cupe în Serbia. De-a lungul carierei, Majstorovic a mai evoluat la Jedinstvo Uzice, Postar Belgrad, Volero Zurich şi Beşiktaş Istanbul şi este o prezenţă constantă în naţionala Serbiei. CSV 2004 Tomis poartă discuţii şi cu Ioana Nemţanu, o extremă în vârstă de 21 de ani şi 1,83 m înălţime, care sezonul trecut a evoluat la campioana Germaniei, Rote Raben Vilsbiburg.

„Geta Ciobanu s-a întors acasă şi o primim cu braţele deschise, chiar dacă am fost puţini supăraţi atunci când a plecat. Ne-am înţeles şi sper ca şi alte jucătoare din Constanţa să revină acasă. Anul viitor vom încerca să o aducem acasă şi pe Iuliana Nucu. Lotul pentru acest sezon nu s-a conturat încă, pentru că mai avem discuţii şi cu alte jucătoare, dar îl vom definitiva în următoarele două săptămâni. Vor mai fi transferuri, dar vrem să ne bazăm pe jucătoare autohtone”, a declarat preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. Reunirea lotului formaţiei constănţene este programată pe 15 august.