Întârziere în interzicerea mefedronei

Miniştrii britanici au fost acuzaţi de membrii opoziţiei că întârzie interzicerea pe piaţă a mefedronei, considerată o substanţă periculoasă pentru sănătate, din cauza căreia au murit doi adolescenţi. Dezbaterile guvernamentale pe tema interzicerii mefedronei au fost suspendate anul trecut, după concedierea consilierului şef pe probleme de sănătate, David Nutt. Chris Huhne, purtătorul de cuvânt liberal-democrat al Departamentului pentru Afaceri Interne, a criticat tergiversarea politică a interzicerii mefedronei de către secretarul de stat Alan Johnson. Astfel, Guvernul britanic nu poate interzice substanţa până ce comisia de sănătate nu emite un raport privind riscurile acesteia.

Mefedrona se prezintă sub forma unui praf alb sau gălbui, ce poate fi inhalat sau consumat sub formă de pastile sau capsule. Efectele secundare sunt durerile de cap, palpitaţii, greaţă, tensiune ridicată, arsuri în gât, sângerări nazale sau învineţirea încheieturilor. Efecte secundare mai rare sunt psihoza, insomniile sau pierderea în greutate. Sindicatele profesorilor susţin că medicamentul este la fel de periculos ca un drog de mare risc, precum heroina sau cocaina şi au cerut Guvernului să-l interzică. În plus, anchetatorii în cazul deceselor a doi adolescenţi, de 18, respectiv 19 ani, sunt de părere că mefedrona a cauzat moartea tinerilor.