Ceaiul verde este cea mai indicată băutură pe timp de caniculă, deoarece oferă un plus de energie şi alungă starea de moleşeală provocată de temperaturile ridicate, potrivit specialiştilor în nutriţie. Această băutură conţine uleiuri esenţiale, teină, alcaloizi, aminoacizi, vitamina C, proteine, calciu şi fier. În plus, substanţele precum polifenolii şi catechinele combat radicalii liberi produşi de poluare, fum de ţigară, gaze de eşapament şi razele ultraviolete.