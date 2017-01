Integritatea medicilor din spitale, măsurată de pacienţi

Pacienții spitalelor din întreaga țară vor avea ocazia să completeze chestionare în ceea ce privește integritatea cadrelor medicale în relațiile cu ei. Compartimentul de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS) va distribui în toate spitalele din România chestionare în acest sens, ele urmând a fi ataşate la fişele de control. ”Aceste formulare vor fi atât pe hârtie, cât şi în format electronic, pentru cei care vor vrea să acceseze serviciile acasă, după ce se vor gândi un pic mai bine dacă să le completeze sau nu. Toate formularele vor fi centralizate. Va fi un om responsabil în fiecare spital cu aşa ceva. Vor fi centralizate apoi prin transmiterea lor către Compartimentul de Integritate din Ministerul Sănătăţii, iar rezultatele la nivel judeţean vor ajunge şi la reprezentantul reţelei de integritate”, a anunțat, ieri, coordonatorul Compartimentului de Integritate din MS, Cristian Petcu, în cadrul conferinţei ”Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015 la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor: provocări şi bune practici”, organizată de Centrul de Resurse Juridice. Cristian Petcu a menţionat că aceste chestionare vizează, pe de o parte, calitatea serviciilor, iar pe de altă parte, integritatea personalului din unităţile sanitare. ”Vom avea astfel posibilitatea de a vedea în mod direct ce se întâmplă în spitale pe cele două aspecte. (...) Acest formular va fi publicat pentru toate spitalele, va fi comun, (...) va fi ataşat la fişa de control a pacienţilor”, a completat coordonatorul Compartimentului de Integritate din MS. Precizăm că în unele spitale din țară, inclusiv în cele din Constanța, pacienții au avut ocazia să-și spună păsurile în scris. Pacienți ai celui mai mare spital din județ - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța - au completat, dacă au dorit, la externare, chestionare care făceau referire atât la comportamentul cadrelor medicale (medici, asistente medicale, infirmiere), cât și la aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare, calitatea mâncării date în unitatea sanitară etc. Maternitatea SCJU are, pe culoar, o cutie ce colecționează aceste chestionare, cele mai multe completate sub protecția anonimatului. Rezultatele nu au fost mereu printre cele mai bune, cadrele medicale fiind conștiente că mai sunt multe de făcut pentru ca pacienții să plece mulțumiți pe deplin din spitale.