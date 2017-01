Programul „Înţelegerea între popoare începe la şcoală”/„Völkerverständigung macht Schule“ - prin care profesori din Germania lucrează timp de 3 - 6 luni în ţări din centrul, estul şi sud-estul Europei cu elevii care învaţă limba germană la liceu - este organizat de fundaţia Robert Bosch din Germania. Unul dintre cele mai importante proiecte educaţionale din cadrul acestui program este „Lumea străină se informează - O călătorie de descoperire a propriei ţări”, care a fost ales pentru elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) din Constanţa de către practicanta Dorothea Ahlemeyer, membru în „Pädagogischer Austauschdienst“ (serviciul pedagogic) al „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen” (Centrului pentru Învăţămîntul Extern) din Germania. Proiectul „Welten Erkunden, eine Entdeckungsreise ins eigene Land” include excursii în Transilvania, pentru ca elevii dobrogeni să cunoască alţi oameni şi regiuni româneşti, să îşi lărgească universul cunoaşterii prin intermediul accesului la alte culturi, să conducă diverse interviuri cu persoane aparţinînd unor astfel de culturi diferite şi să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limbă germană. Participanţii constănţeni mircişti - Dragoş Ristoiu, Anca Teodora Prahoveanu, Alma Ali, Smaralda-Anamaria Ursu de la clasa a X-a B şi Diandra Halia, Ana Maria Babanica de la clasa a IX-a B - însoţiţi de Dorothea Ahlemeyer, şi-au propus ca în perioada 10 - 13 aprilie să realizeze o informare în legătură cu oraşul Sighişhoara şi satul Apold, să facă acolo mici proiecte pe teme ca: „Învăţare interculturală” şi „Iscusinţa scrisului”, să converseze în germană cu gazdele, tineri voluntari din Germania, care au fondat în Apold un centru internaţional de întruniri. Cei şase elevi şi coordonatoarea lor au convieţuit cu o familie din Apold, ca să înţeleagă ce înseamnă viaţa de ţară transilvăneană. „Am venit la Sighişoara pentru a încerca să descoperim adevăratul sens al cuvîntului cultură, prin sublinierea contrastului dintre multitudinea civilizaţiilor care convieţuiesc în spaţiul intercarpatic (cunoscut sub numele de Siebenbürgen sau Transilvania). Viaţa latentă din Ardeal ne-a uimit, fiind, aparent, în antiteză cu modul nostru de a trăi. Nu am fost însă singurii care au sesizat această diferenţă, căci şi oamenii locului au reacţionat asemenea nouă. Am început lucrul la proiect prin a intervieva trei dintre membrii Forumului German din Sighişoara, de diferite vîrste şi profesii: Hans (36 ani), angajat al societăţii Sighişoara Durabilă, care se ocupă cu protejarea mediului şi a monumentelor istorice din oraşul vechi; Andrea (29 ani), preşedintele tineretului din Forumul German; Ovidiu (18 ani), membru al Forumului şi elev al şcolii germane. Aceşti oameni sînt un exemplu elocvent al îmbinării de cultură: vorbesc perfect atît româna, cît şi germana, au părinţi cu origini diverse, se ocupă de problemele comunităţii germane, dar şi de cele ale societăţii şi oraşului în general. Faptul că ne-am împăcat foarte bine cu toţi cei din Forum şi că ne-am găsit multe puncte comune cu ei, ne-a făcut să ne dăm seama că, deşi sîntem atît de diferiţi, ne leagă aceeaşi esenţă“, au declarat cei şase elevi ai CNMB.