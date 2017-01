Intemperii mortale în Franța

Trei persoane au murit în Franţa, din cauza inundaţiilor şi a furtunilor violente din weekend, iar alte 12 departamente din ţară se află în continuare sub cod portocaliu de ploi, informează ”Le Monde”. Duminică după-amiază au avut loc ploi torențiale în departamentul Herault din sudul Franţei, aflat sub cod portocaliu de furtuni. În oraşul Montpellier, două persoane de peste 80 de ani au murit după ce maşina în care se aflau a fost luată de ape. Un alt deces a fost înregistrat în oraşul Thiezac din departamentul Cantal, în zona central-sudică a Franţei. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce cortul în care campa s-a prăbuşit peste el, din cauza vântului puternic. În regiunea Languedoc-Roussillon, duminică seară a fost întreruptă în totalitate circulaţia trenurilor, din cauza drumurilor blocate de aluviuni, traficul fiind reluat parţial ieri dimineaţă. 12 departamente din jumătatea sudică a Franţei se află în continuare sub cod portocaliu de ploi şi vânt puternic: Drome, Ardeche, Gard, Vaucluse, Charente-Maritime, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre şi Indre-et-Loire.