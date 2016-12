Intenţii pentru construirea unei săli de sport

Primarul din Băneasa, Ion Marin, are în plan să construiască o sală de sport în apropierea liceului din oraş. „Nu ştiu dacă mai găsim un Adrian Năstase care să facă 400 de săli de sport în ţară, nu cred, dar sperăm să facem o astfel de investiţie pentru că este necesară. Nu am avut un proiect întocmit pentru că nu am putut să accesăm fonduri. Banii erau destinaţi pentru localităţile din mediul rural. Noi avem în satul Negureni un proiect ce vizează construirea unui stadion, dar se lucrează anevoios”, a declarat primarul. El spune că se va efectua o expertiză a lucrărilor care s-au făcut până acum, ca să vadă câţi bani s-au cheltuit şi de câţi ar mai fi nevoie, dar şi dacă pot continua sau dacă nu. Terenul este situat într-o zonă de deal cu pământ galben, care nu este sigur. Marin mai spune că nu vrea să aibă probleme la o eventuală viitură. (M.D.)