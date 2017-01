Inter dreapta din naţionala Macedoniei, transferat de HCM Constanţa

Aflată cu cîteva zile înainte de începutul returului de campionat, campioana Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit să se întărească exact acolo unde avea mai mare nevoie, pe postul de inter dreapta. Conducerea executivă a clubului l-a adus la echipă pe internaţionalul macedonean Mihail Petrovski, în vîrstă de 23 de ani. Jucătorul de 1,94 metri şi 89 de kilograme venit de la a treia clasată în campionatul intern, Pelister Bitola, a semnat un contract valabil pe o perioadă de patru ani cu HCM, cu o clauză care stipulează faptul că dacă nu convinge pînă la finalul campionatului prin evoluţiile sale, clubul va renunţa la serviciile sale. Tînărul macedonean s-a antrenat oficial ieri cu noua sa echipă, fiind încîntat de ceea ce a găsit la Constanţa. ”Atmosfera este foarte bună, iar băieţii m-au acceptat rapid. Înainte de a semna, m-am informat pe Internet, unde am aflat despre valoarea echipei constănţene, dar am şi văzut-o acum trei ani în meciul cu Vardar Skopje din Liga Campionilor. Principalul meu obiectiv aici este cîştigarea campionatului naţional”, au fost primele cuvinte ale interului dreapta, comunicate prin intermediul pivotului Milutin Dragicevic, care a învăţat atît de repede şi bine limba română. Şi nu este singurul, progrse remarcabile făcînd şi, de acum, penultimul venit Ognjen ”Ogi” Kajganic. Cît despre Petrovski, el a învăţat deja primele combinaţii, dovedind că are braţ de aruncare, mai ales că, după îndepărtarea sîrbului Dusko Milinovic, formaţia constănţeană a rămas într-un singur inter dreapta veritabil, ucraineanul Nikola Kovalenko.

Petrovski nu va debuta sîmbătă

Apt de joc chiar din prima etapă a returului, macedoneanul se pare că nu intră deocamdată în vederea antrenorului Lucian Râşniţă, timpul de acomodare fiind insuficient pentru a risca într-un meci atît de important, cum este cel cu UCM Reşiţa. ”Petrovski este un jucător interesant la prima vedere. Nu pot da un verdict clar după doar două antrenamente dacă poate fi sau nu o soluţie pentru linia de nouă metri a HCM-ului şi mai ales pentru postul nostru deficitar în acest sezon. Mihail este un jucător tînăr, ambiţios, care are un procedeu de azvîrlire a mingii bun, dar mai are foarte mult de lucru pînă la a putea spune că este un handbalist care poate pătrunde în mecanismul şi dinamica jocului formaţiei HCM. În niciun caz nu poate fi o variantă pentru meciul de sîmbătă”, a declarat tehnicianul Lucian Râşniţă. Lotul constănţean este sută la sută valid pentru euroduelul de sîmbătă, care va începe la ora 11.00 în Sala Sporturilor, între sfert-finalista Cupei Cupelor, HCM Constanţa, şi reprezentanta României în Challenge Cup, UCM Reşiţa.