Inter Milano, reprize total diferite

Aseară, în Liga Campionilor, Inter Milano a rezolvat problema învingătoarei din confruntarea cu Tottenham, din Grupa A, încă din prima repriză. Dar de la 4-0, în min. 35, Inter s-a impus doar cu 4-3, Tottenham reducând spectaculos din diferenţă în repriza a doua, cu toate că a evoluat cu un om mai puţin din min. 11, portarul Gomes fiind eliminat. Cristi Chivu a evoluat până în min. 61, internaţionalul român primind şi un cartonaş galben. În Grupa B, Olympique Lyon a acumulat punctaj maxim.

Rezultate - Grupa A: Inter Milano - Tottenham 4-3 (Zanetti 2, Eto’o 11-pen., 35, Stankovic 14 / Bale 52, 90, 90+1) şi Twente Enschede - Werder Bremen 1-1 (T. Janssen 75 / Arnautovic 80). Clasament: 1. Inter 7p, 2. Tottenham 4p, 3. Twente 2p (golaveraj: 4-7), 4. Werder 2p (3-7); Grupa B: Schalke ’04 Gelsenkirchen - Hapoel Tel Aviv 3-1 (Raul 3, 58, Jurado 68 / Shechter 90+3) şi Olympique Lyon - Benfica Lisabona 2-0 (Briand 21, Lisandro Lopez 51). Clasament: 1. Lyon 9p, 2. Schalke 6p, 3. Benfica 3p, 4. Hapoel 0p; Grupa C: Glasgow Rangers - FC Valencia 1-1 (Edu 34 / Edu 46-autogol) şi Manchester United - Bursaspor 1-0 (Nani 7). Clasament: 1. Manchester 7p, 2. Rangers 5p, 3. Valencia 4p, 4. Bursaspor 0p; Grupa D: Panathinaikos Atena - Rubin Kazan 0-0 şi FC Barcelona - FC Copenhaga 2-0 (Messi 19, 90+2). Clasament: 1. Barcelona 7p, 2. Copenhaga 6p, 3. Kazan 2p, 4. Panathinaikos 1p.