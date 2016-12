Inter Palas este lider în CN de minifotbal, faza județeană

Campionatul Național de Minifotbal, sezonul 2016-2017, faza judeţeană, competiție găzduită de terenul Bazei Sportive „Atletic Club” din Constanța, oferă în continuare în cele două ligi partide atractive, dar şi cu multe orgolii. La finalul campionatelor, ultimele două clasate în prima ligă vor retrograda direct, iar locurile 17 și 18 vor susține un meci de baraj cu ocupantele locurilor 3 și 4 din Liga a 2-a. Vor promova direct primele două clasate din eşalonul secund. Câştigătoarea Ligii 1 și ocupanta locului secund vor reprezenta judeţul Constanţa la faza zonală, iar echipa clasată pe locul 3 va evolua în Cupa României.

La jumătatea turului Ligii 1, primul loc este ocupat de formaţia Inter Palas, cu opt victorii şi o remiză, care are şi cele mai multe goluri înscrise, 67. Urmează un grup de trei echipe cu câte 18 puncte, departajate de golaveraj, Arsenal Inel II, Auto Garage şi UDTTMR Valea Dacilor. Macu Roşu are cea mai bună defensivă, 19 goluri primite, iar cea mai slabă apărare o are ultima clasată, Dino’Star92, cu 95 de goluri încasate, o medie de aproape nouă goluri pe meci. AS Wolf 2015 are cel mai slab atac, 13 goluri marcate.

Clasament Liga 1: 1. Inter Palas 25p, 9 jocuri (golaveraj: 67-23), 2. Arsenal Inel II 18p, 9j (47-30), 3. Auto Garage 18p, 7j (38-21), 4. UDTTMR Valea Dacilor 18p, 9j (38-25), 5. GSM Service 16p, 10j (44-34), 6. Trocadero 15p, 8j (38-20), 7. Macu Roşu 15p, 7j (30-19), 8. Soveja 15p, 9j (43-42), 9. Sporting Constanţa 15p, 10j (48-61), 10. Rorom Expert 14p, 10j (42-39), 11. Aroa Beach Mamaia 14p, 8j (38-43), 12. VDT Construct 13p, 8j (38-43), 13. Triumf 12p, 8j (36-25), 14. Epirotiki Team 12p, 9j (56-54), 15. United Stars 12p, 10j (40-47), 16. FC Făgetului 10p, 10j (51-47), 17. Top Sport 9p, 8j (39-48), 18. Sian Image 6p, 9j (23-33), 19. AS Wolf 2015 3p, 9j (13-40), 20. Dino’Star92 3p, 11j (19-95).

În Liga a 2-a, după disputarea a nouă etape din tur, pe prima poziţie este Chimpex, cu opt victorii şi o înfrângere, echipa având cel mai bun atac, 47 de goluri marcate. Pe locul secund se află Top Fluid, singura formaţie neînvinsă, cu şapte victorii şi două rezultate de egalitate, care are şi cea mai bună apărare, 20 de goluri primite. Cel mai slab atac, 19 goluri înscrise, îl are All Stars Team, iar cea mai slabă apărare, cu 55 de goluri încasate, Cosaşii. Ultima clasată, FC Ovidiu, nu a cunoscut gustul victoriei, obţinând doar două remize.

Clasament Liga a 2-a: 1. Chimpex 24p, 9j (47-22), 2. Top Fluid 23p, 9j (36-20), 3. FC Alera Sport 21p, 9j (45-25), 4. UMC 21p, 9j (34-22), 5. Phoenix 21p, 9j (29-27), 6. Arka 20p, 9j (44-32), 7. Vertiroll Internaţional 19p, 9j (43-22), 8. CERT Construct 14p, 9j (32-27), 9. Meca 13p, 9j (44-32), 10. Sea Protect Group 12p, 9j (39-35), 11. Alfa Team 10p, 9j (29-35), 12. Red Team 10p, 9j (30-44), 13. Store 9p, 9j (29-36), 14. Youngs Team 8p, 9j (35-39), 15. GTI Team 8p, 9j (28-34), 16. Cosaşii 8p, 9j (35-55), 17. Real Team 7p, 9j (37-51), 18. All Stars Team 6p, 9j (19-45), 19. Pompierul 4p, 9j (28-43), 20. FC Ovidiu 2p, 9j (25-42).

S-A ÎNCHEIAT PRIMA EDIŢIE A MEMORIALULUI „THEO ȘAMATA”

Mulţi dintre jucătorii care evoluează în Campionatul Naţional de minifotbal, faza judeţeană, au participat, duminică, şi la prima ediţie a Memorialului „Theo Șamata” la fotbal în sală, turneu organizat de prietenii regretatului tânăr jucător de la Săgeata Stejaru și Săgeata Năvodari, decedat în acest an, la începutul lunii mai, la vârsta de 24 de ani, din cauza unei boli incurabile. Turneul s-a desfăşurat pe două categorii de vârstă, învingătoare fiind echipele Top Sport Constanța - la tineret și Săgeata Stejaru - la old-boys.

Rezultate - semifinale, tineret: Săgeata Stejaru - Top Sport Constanța 2-4, Viitorul Constanța - Eden Constanța 3-2; finala mică tineret: Săgeata Stejaru - Eden Constanța 4-4, 0-1 la lovituri de la 7m; finala mare tineret: Top Sport Constanța - Viitorul Constanța 4-2; semifinale, old-boys: Royal Constanța - Știința Constanța 5-9, Săgeata Stejaru - Tomis-Reyna Constanța 5-2; finala mică old-boys: Royal Constanța - Tomis-Reyna Constanța 5-3; finala mare old-boys: Știința Constanța - Săgeata Stejaru 4-9.