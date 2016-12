Interceptările ilegale, o temă de actualitate la vârful puterii în Franţa şi Marea Britanie

Principalul colaborator al preşedintelui francez va depune plângere împotriva unui portal de ştiri,care îl acuzase că patronează operaţiuni ilegale de monitorizare a jurnaliştilor,în timp ce în Marea Britanie consilierul media al premierului a fost interogat de poliţie tot pe tema unor interceptări. Claude Gueant, secretar general al Palatului Elysee, trece la contraatac şi depune plângere pentru defăimare împotriva Mediapart, în condiţiile în care puterea este acuzată de mai multe mijloace de informare că a ordonat monitorizarea jurnaliştilor care lucrau la anchete cu potenţial incomod pentru putere, cum ar fi scandalul politico-fiscal Bettencourt / Woerth.

Joi, site-ul de ştiri Mediapart l-a interpelat pe preşedintele Nicolas Sarkozy, într-un editorial intitulat “Spionaj de stat la adresa jurnaliştilor: Domnule preşedinte, vă priveşte”. Doi jurnalişti ai site-ului afirmă că au fost urmăriţi şi localizaţi de serviciile franceze în timp ce desfăşurau o anchetă într-un dosar sensibil, în martie-aprilie, în Pakistan, anchetă legată de un atentat împotriva francezilor comis în 2002. Site-ul mai susţine că Gueant este cel însărcinat de Palatul Elysee cu operaţiunile de supravegehere a celor doi jurnalişti. Aceştia, pe de altă parte, lucrau şi la afacerea Bettencourt / Woerth. Miercuri, săptămânalul “Le Canard Enchaîne” îl acuzase pe Nicolas Sarkozy că supervizează spionarea jurnaliştilor, acuzaţii dezminţite, evident, de Executiv. Publicaţia susţine că de îndată ce un jurnalist desfăşoară o anchetă stânjenitoare pentru preşedinte sau pentru cei din anturajurul lui, Sarkozy îi cere lui Bernard Squarcini, şeful contraspionajului, să-l pună sub supraveghere pe respectivul ziarist. În ciuda dezminţilor ferme ale Palatului Elysee, publicaţia şi-a menţinut acuzaţiile, iar opoziţia socialistă a cerut lansarea unei anchete. De altfel, şeful contraspionajului francez şi cel al poliţiei naţionale au fost audiaţi joi de o delegaţie parlamentară în legătură cu acuzaţiile aduse de săptămânalul francez.

Direcţia Centrală de Informaţii Interne s-a mai aflat recent sub tirul criticilor, fiind acuzată că a investigat cine este autorul scurgerilor către presă în cadrul ramificatului scandal politico-financiar în care sunt implicaţi moştenitoarea L\'Oreal, Liliane Bettencourt, şi ministrul muncii, Eric Woerth. La mijlocul lunii septembrie, “Le Monde” a acuzat Palatul Elysee că a solicitat serviciile contraspionajului pentru a identifica sursa unuia dintre jurnaliştii săi care lucra la dosarul Bettencourt / Woerth, iar cotidianul a depus plângere în justiţie.

În ceea ce priveşte Marea Britanie, lucrurile stau un pic altfel, chiar dacă în scandal sunt implicaţi tot jurnalişti. De data aceasta, chiar ei ar fi beneficiat de pe urma interceptărilor, iar cel acuzat că a încurajat aceste acţiuni a ajuns consilier pe comunicare al premierului David Cameron. Biroul premierului a anunţat sâmbătă că Andy Coulson a fost audiat de poliţie pentru că, atunci când era editor la săptămânalul de scandal “News of the World” i-ar fi încurajat pe ziarişti să intercepteze telefoane pentru a obţine informaţii pentru articolele lor. Un purtător de cuvânt al premierului a precizat că Andy Coulson s-a pus voluntar la dispoziţia anchetatorilor, dar opoziţia laburistă susţine că este cazul ca viitorul lui Andy Coulson la Downing Street să fie reconsiderat. Acesta a renunţat în 2007 la funcţia de editor la “News of the World”, publicaţia cu cel mai mare tiraj din Marea Britanie, deţinută de Rupert Murdoch, iar David Cameron, care a devenit premier în luna mai, l-a angajat în acelaşi an consilier pe comunicare. Demisia lui Andy Coulson de la ziar a intervenit după ce reporterul Clive Goodman, care se ocupa de casa regală, a fost condamnat la patru luni închisoare pentru că a scris articole bazate pe informaţii obţinute de la un detectiv particular, care accesase ilegal mesageria vocală a unor angajaţi ai Palatului regal. Alte victime ale acestei tehnici ar fi fost politicieni, vedete, sportivi.