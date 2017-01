„Interculturalitate româno-japoneză“ - lirică japoneză la Constanţa

Societatea de Haiku din Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, derulează, timp de un an, în perioada noiembrie 2008 - octombrie 2009, proiectul intitulat „Interculturalitate româno-japoneză“. În acest program sînt cuprinse unităţi şcolare, grădiniţe, biblioteci, dar şi centre de cultură din judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Prahova. Totodată, se are în vedere implicarea în proiect a universităţilor constănţene „Ovidius“, „Andrei Şaguna“ şi „Spiru Haret“. Ampla manifestare se desfăşoară în contextul sărbătoririi, în 2009, a cinci decenii de diplomaţie între România şi Japonia. În acest sens, de pe 1 ianuarie 2009, evenimentele cuprinse în proiect se vor desfăşura sub egida Ambasadei Japoniei la Bucureşti.

În judeţul Constanţa, manifestările au debutat spre sfîrşitul lunii noiembrie. În cadrul activităţilor educative menite să promoveze cultura şi tradiţiile japoneze au fost implicate Grupul Şcolar şi Şcoala nr. 2 din Ovidiu, Grupul Şcolar Cogealac şi Şcoala cu clasele I-VIII din Dorobanţi. Manifestările vor continua, pe 8 decembrie, la Şcoala Generală nr. 6 din Slobozia, cu sprijinul Centrului Cultural „Ion Perlea“ şi cu participarea poetului Şerban Codrin.

Potrivit Laurei Văceanu, preşedintele Societăţii de Haiku din Constanţa, punctul culminat al proiectului „Interculturalitate româno-japoneză“ îl constituie, în 2009, un festival internaţional programat în perioada 22-29 mai. Manifestarea îşi propune dialogul cu autorii de lirică japoneză. Festivalul va promova elementele de tradiţie japoneză: origami, ikebana, ceremonia ceaiului şi haiku-ul. Printre obiectivele acestei ample manifestări, care se derulează pe parcursul unui an, se află şi traducerea unor cărţi fundamentale din lirica japoneză, la care iubitorii de haiku din România au acces doar prin filiera engleză.

Programul „Interculturalitate româno-japoneză“ se va finaliza cu tradiţionalul Colocviu Naţional de Haiku din toamnă, ediţia a XVI-a, la care sînt invitaţi să participe toţi iubitorii liricii japoneze. Profesorii şi elevii care creează haiku-uri, precum şi cei care realizează haiga sînt invitaţi să ia parte la această manifestare. „Este un bun prilej de a introduce haiku-ul în sistemul educaţional românesc, în contextul în care anul 2009 este declarat Anul Educaţiei Globale şi al Creativităţii“, a declarat preşedintele Societăţii de Haiku din Constanţa, Laura Văceanu.