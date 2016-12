Interdicție de a profesa pentru un ginecolog corupt

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat, vineri, la doi ani cu suspendare pentru luare de mită pe Kaidu Osman, de 29 de ani, din Medgidia, fost medic rezident la Clinica de Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență (SCJU) Constanța. În plus, timp de un an, el are interdicția de a profesa în domeniu. Sentința este definitivă. Potrivit procurorilor, pe 2 noiembrie 2014, o tânără s-a prezentat la unitatea medicală, după ce a suferit un avort spontan. Osman era de gardă, așa că a luat-o în primire. Însă, în loc să o ajute, au stabilit anchetatorii, acesta a condiționat actul medical de primirea unei sume de bani... Doctorul rezident i-a cerut pacientei 200 de lei pentru a-i face un chiuretaj care se impunea, având în vedere starea acesteia. Tânăra a încercat să-i dea medicului 50 de lei, dar suma i s-a părut prea mică lui Osman, care a trimis-o acasă pe femeie „să se pregătească pentru operaţie şi să aducă banii pretinşi“, susțin procurorii în rechizitoriu. A doua zi, tânăra a depus o plângere împotriva lui Kaidu Osman. Ginecologul a fost prins în flagrant, la scurt timp după primirea șpăgii, chiar în incinta SCJU Constanța. Femeia s-a întors la unitatea medicală, cu suma de 200 de lei, cerută de Osman, bancnotele fiind inscripționate cu substanță fluorescentă - „MITĂ“. După ce medicul a luat banii, el a fost ridicat de anchetatori și escortat la audieri.