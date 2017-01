Interdicții pentru minori în spații publice

Minorii sub 16 ani ar putea să nu mai aibă voie în baruri, cluburi sau discoteci dacă nu sunt însoțiți de un adult. Propunerea este făcută de senatorul liberal Sebastian Grapă. Inițiativa sa a fost aprobată, ieri, de plenul Senatului, dar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Propunerea parlamentarului amendează legea privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani. De asemenea, legea adoptată de Senat interzice vânzarea băuturilor alcoolice sau a produselor din tutun persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Un alt articol al legii stipulează că operatorii economici sunt obligați să afișeze interdicția de comercializare a băuturilor alcoolice și a produselor din tutun persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Nerespectarea prevederilor acestei legi atrage după sine amenzi între 500 de lei și 1.500 de lei și, dacă contravenția se repetă, poate fi dispusă măsura suspendării activității localului pe o perioadă de 30 de zile.