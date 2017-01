Interdicţie în porturile româneşti pentru o navă sub pavilion de complezenţă

Inspectorii Port State Control (PSC) din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) au instituit refuzul accesului în porturile româneşti pentru nava „BL Saida“, aflată sub pavilion de complezenţă - Siera Leone. Potrivit directorului general adjunct al ANR, Valentin Şerbănescu, vasul este la a doua reţinere, anul acesta, în Portul Constanţa. „Conform regulamentului, la două reţineri consecutive în decurs de doi ani, se instituie refuzul accesului navei respective în porturile maritime româneşti. Nava “BL Saida” a fost reţinută prima dată în luna aprilie a acestui an. Miercuri seară, la sosirea navei în Portul Constanţa, inspectorii PSC au efectuat un control la bord şi au constatat că aceasta are peste 30 de deficienţe, dintre care cinci sînt de reţinere. Este vorba de lipsa listelor cu orele de muncă şi odihnă ale echipajului, lipsa planului de management al deşeurilor la bordul navei şi a celui de management al siguranţei vasului, de defecţiuni tehnice, dar, cel mai important, este că nava nu este întreţinută şi are o condiţie generală foarte jalnică“, a declarat Valentin Şerbănescu. El a explicat că nava „BL Saida“ este la ultima escală în Portul Constanţa, deoarece va fi adăugată pe lista neagră a ANR-ului. „Numele, pavilionul şi numărul IMO al navei vor fi introduse în lista neagră a navelor cărora li s-a institutit refuzul accesului în porturi, listă care este verificată de operatorii Port Control de fiecare dată cînd o navă solicită efectuarea manevrelor de intrare şi acostare în porturile româneşti“, a mai spus Valentin Şerbănescu. Directorul general adjunct al ANR a precizat că anul acesta s-au mai făcut încă trei modificări în lista neagră a navelor, în prezent, numărul celor care nu mai au acces în porturile româneşti fiind de 16. Este vorba de o interdicţie instituită navei ucrainene „Slavutich 17“ şi de emiterea acceptului pentru nava georgiană „Kivac Taurus“ şi pentru cea cambodgiană „A. Asli“. Nava „BL Saida“ este în dana 10 a Portului Constanţa şi se află sub operaţiuni de descărcare cherestea.