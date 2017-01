Interdicţie ridicată pentru suporterii constănţeni

Cei 20 de suporteri constănţeni care au primit interdicţie de a intra pe Stadionul “Farul” pentru următoarele şase etape din Liga I au scăpat de pedeapsă. După doar o zi de la decizie, conducerea grupării de pe litoral a hotărît să anuleze măsura luată împotriva fanilor constănţeni, membri ai facţiunii „Aria Ultra”, pentru injurii adresate patronului Gheorghe Bosînceanu. “Interdicţia în cazul celor 20 a fost ridicată. Vrem să atragem suporterii către stadion, nu să-i îndepărtăm, dar cei turbulenţi trebuiem să înţeleagă că este un ultim avertisment şi dacă incidentele se vor repeta, vom lua măsuri drastice”, a explicat directorul sportiv al “rechinilor”, Constantin Stamate. Vestea a fost salutată de liderul suporterilor Farului, Sorin Mihăilescu: “Am avut o convorbire prin telefon cu patronul clubului şi acesta a fost de acord să anuleze decizia. A apărut o lege nouă în privinţa combaterii violenţei pe stadioane, vrem să o luăm de la zero şi am hotărît să ştergem cu buretele ce s-a întîmplat la meciul cu Universitatea Craiova de anul trecut. Echipa are nevoie de suporteri în lupta pentru evitarea retrogradării, iar noi vrem să fim alături de jucători”. Totodată, liderul suporterilor constănţeni a anunţat că s-a luat decizia ca antrenorul Ion Marin să nu mai fie contestat de galerie pentru a păstra o atmosferă bună în jurul echipei.

“Săpăligă” a mai primit ieri o veste bună, jucătorii cu probleme medicale revenind la antrenamente. Astfel, Gerlem, Claudiu Voiculeţ, Dragan Gosic, Cosmin Băcilă şi Florin Maxim s-au pregătit normal şi sînt apţi pentru meciul de vineri, cu Gloria Buzău, din etapa a 20-a Ligii I, excepţie făcînd ultimul, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. Singurul jucător indisponibil rămîne Daniel Florea, care se pregăteşte în continuare separat din cauza unor probleme la ligamentele genunchiului drept.