Interdisciplinaritate și creativitate, îngemănate într-un spectacol unic

Baletul clasic, dansul contemporan, lutul modelat, pictura, poezia și muzica au comunicat, vineri seară, în sala „Studio” a Universității „Ovidius”. Dialogul a fost prilejuit de cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale de Studii Interdisciplinare, cu tema „Interdisciplinaritate și creativitate în societatea cunoașterii”. Inventiva coregrafă Stela Cocârlea a creat un nou spectacol care-i poartă semnătura, aducând, așa cum obișnuiește, artele laolaltă sub cupola sălii „Studio”. Studentele și masterandele de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”, specializările Arte Plastice, Coregrafie și Actorie, un elev de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” și două studente de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă au răspuns provocării de a fi parte a unui întreg complex: un spectacol unic, viu, pulsând de energii creatoare.

„ATUNCI CÂND ARTA SUSȚINE RAȚIUNEA, SUNTEM PE DRUMUL CEL BUN”

„Prima ediție a acestei conferințe a avut loc într-un cadru mai restrâns. Anul acesta am dorit să-i dăm o amploare mai specială, fiind și internațională. Am dorit, în spiritul acestei creativități și interdisciplinarități, care stă la bază conferinței, să organizăm un spectacol de încheiere în care să demonstrăm că prin creativitate, viața, care este foarte complexă, poate fi mai frumoasă, mai echilibrată, mai armonioasă. Atunci când arta susține rațiunea, suntem pe drumul cel bun. Acest spectacol dorește să susțină creativitatea și spontaneitatea, exprimarea liberă și... fericirea”, a precizat conf. univ. dr. Ruxandra Mirea de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”. Referitor la coregrafia acestui spectacol, conferențiarul a subliniat: „Stela Cocârlea este un model de creativitate și de spontaneitate. Este profesor asociat la facultatea noastră. O admir, fiindu-mi colegă, dar am admirat-o și am aplaudat-o ani de zile pe scenă, pe vremea când evolua în trupa maestrului Oleg Danovski”.

ARTĂ ȘI... INGINERIE

Echipa care a contribuit la succesul acestui eveniment este formată din profesorul asociat Stela Cocârlea, lect. univ. dr. Lelia Rus-Pîrvan și lect. univ. dr. Sânziana Romanescu de la Facultatea de Arte, studenții-artiști Mihaela Florescu, Diana Munteanu, Anca Filip, Adelina Lețu, Angelica Ceară Mihale, Ana Maria Moise și Cătălina Oțeleanu, precum și Mădălina Cerșamba și Andreea Bercea, de la specializarea Sisteme și echipamente navale a Facultății de Inginerie. Fetelor li s-a alăturat și tânărul violoncelist Andrei Potlog, elev la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”.

Din păcate, Stela Cocârlea nu a putut fi prezentă vineri seară, la eveniment, din motive obiective. Ea este prezentă la București, deoarece spectacolul Facultății de Arte a cărui coregrafie o semnează, „Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină”, participă în această sâmbătă la cea de-a III-a ediție a Festivalului Școlilor de Teatru „Hyperion iese la Godot”. Spectacolul de dans și teatru antic are la bază regia și concepția artistică semnate de prof. univ. dr. Daniela Vitcu Hanţiu și conf. univ. dr. Alina Cristea.

Citește și:

Studenții și profesorii de la Arte joacă, sâmbătă, la Godot Café

Veniți să vedeți un spectacol unic la Universitatea „Ovidius“!

Manifestare ştiinţifică de amploare, la Universitatea „Ovidius“

„Hades şi Persefona“, la Festivalul Școlilor de Teatru „Hyperion iese la Godot“

„UniVersuri“ și emoții, dincolo de cuvinte

„UniVersuri“, la Muzeul de Artă

„ARTmonii“ sau povestea lutului, în paşi de dans