Interes asiatic pentru CNE

BANI DIN COREEA Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) a primit o scrisoare de intenţie din partea companiei BKB Co. Ltd. din Coreea, în calitate de lider al Consorţiului Korea Nuclear, prin care îşi arată intenţia de a achiziţiona acţiuni ale companiei EnergoNuclear SA, care construieşte Reactoarele 3 şi 4 de la Centrala Electrică de la Cernavodă. „Consorţiul Korea Nuclear, condus de BKB Co. Ltd., intenţionează să efectueze, în perioada următoare, la invitaţia părţii române, o vizită în România pentru discuţii tehnice cu reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu compania EnergoNuclear, în vederea materializării intenţiilor sale”, potrivit unui comunicat emis vineri de minister.

ŞI CHINEZII PE FIR De asemenea, preşedintele companiei coreene, Chung Si Woo, spune că decizia de a investi în proiectul de la Cernavodă a fost luată după întâlnirea avută în luna ianuarie 2011 cu ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ion Ariton. „Suntem siguri că tehnologia Korean CANDU este cea mai bună pentru construcţia Reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă, deoarece această tehnologie este recunoscută la nivel mondial şi numeroase centrale nucleare au fost construite cu această tehnologie în Republica Coreea. Toate aceste centrale nucleare au funcţionat în siguranţă în ultimii 30 de ani”, se arată în scrisoarea trimisă de liderul consorţiului Korea Nuclear. Totodată, şi compania chineză China Nuclear PowerEngineering este interesată să investească în proiectul Reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, urmând ca, în luna octombrie, să fie semnat acordul de confidenţialitate, care va permite continuarea negocierilor şi intrarea în proiect a companiei.