Interese guvernamentale

Opoziţia şi societatea civilă din România critică remanierile făcute în Guvern, spunând că totul este doar un joc de imagine al PDL. Unul dintre cei mai vehemenţi critici este liderul PNL Crin Antonescu, care a declarat că remanierea Cabinetului Boc a fost „spectaculoasă sub aspect cantitativ”. „După o discuţie de luni şi după o vară în care am tot fost pregătiţi cu această remaniere importantă de la începutul lunii septembrie, am văzut o remaniere făcută cu spatele către societate şi cu faţa exclusiv către grupurile de interese ale preşedintelui, din jurul preşedintelui şi din PDL”, a spus Antonescu. Liberalul a criticat lipsa unei evaluări publice a activităţii miniştrilor, considerând că „explicaţiile post-factum” venite din partea preşedintelui Traian Băsescu nu au fost suficiente. Mai mult, noii miniştri au fost numiţi „pentru a satisface, pentru a echilibra şi pentru a împăca grupuri şi interese strict de partid”, în condiţiile în care doar Valeriu Tabără şi Anca Boagiu au mai avut „în palmares” prezenţe în Executiv, iar portofoliile cele mai importante în contextul crizei, Ministerul Finanţelor şi al Muncii, au fost date unor oameni „pe care nu-i recomandă nimic”. În altă ordine de idei, preşedintele PNL a mai spus că, din punctul său de vedere, Klaus Johannis este încă o variantă de premier care poate fi discutată, având şi susţinere publică, dar fiind şi soluţia care „a decuplat” UDMR de la „majoritatea lui Boc”. „N-am luat în partid o decizie, dar, din punctul meu de vedere, da, în mod categoric, Klaus Johannis este o variantă care poate fi discutată. Câtă vreme nu apare cineva, din PSD sau din altă parte, care să îmi aducă un argument pentru care o asemenea formulă nu ar mai fi de discutat, nu văd de ce nu am mai discuta-o”, a spus Antonescu.