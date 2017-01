Interese prezidenţiale

Liderul PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, consideră că Traian Băsescu este un preşedinte „abil” în relaţia cu maghiarii. Preşedintele PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, a declarat, în legătură cu prezenţa preşedintelui Traian Băsescu la congresul unei platforme UDMR, că şeful statului ştie că trebuie să fie atent la electoratul maghiar. Liderul PNL Sfântu Gheorghe a precizat însă că pe el nu poziţia preşedintelui Băsescu îl interesează pentru că, deocamdată, acesta face doar un joc de imagine. „Pe mine mă interesează cum şi în ce fel tratează UDMR această relaţie specială pe care o are cu preşedintele Traian Băsescu, de dragoste şi ură. Ei încearcă, practic, să-şi arate pisica unul altuia”, a subliniat el. Guruianu a precizat că, în condiţiile actuale, UDMR are cea mai mare problemă având în vedere că „sunt multe voci în interiorul UDMR care critică participarea la guvernare, care critică imaginea proastă pe care o obţine din ce în ce mai mult UDMR, scăderea foarte mare în sondaje”. „În condiţiile acestea, să accepţi să-ţi mai lipeşti imaginea de un alt produs expirat, care este preşedintele Traian Băsescu, după ce o ai lipită de un Guvern incompetent, condus de Emil Boc, eu cred că cea mai mare problemă nu-i a lui Băsescu, care se agaţă ca un disperat de orice, ci a UDMR”, a afirmat Mădălin Guruianu. Potrivit acestuia, UDMR îşi asociază imaginea nu numai cu o guvernare „dezastruoasă”, ci şi de un preşedinte care „nu mai are deloc popularitate şi care în momentul de faţă nu este pe placul românilor”. Guruianu consideră că UDMR nu trebuia să facă o invitaţie preşedintelui Traian Băsescu la Congresul Mişcării Creştin-Democrate Maghiare, dacă Uniunea vrea să-şi recapete electoratul.