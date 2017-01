Interiorizarea emoţiilor poate ajuta la eliminarea efectelor unei traume, contrar părerilor tradiţionale conform cărora discuţiile despre acest tip de evenimente ar uşura durerile, indică un studiu publicat în “Journal of Consulting and Clinical Psychology” şi preluat de thisislondon.co.uk. La studiu, realizat pe baza unui sondaj efectuat la cîteva ore de la atentatul terorist de la World Trade Center din New York, au participat peste 1.000 de americani. Studiul a scos la iveală faptul că aceia care şi-au interiorizat emoţiile în legătură cu acest teribil eveniment s-au simţit mai bine, ulterior, decît cei care au vorbit deschis despre temerile lor.

Autorul studiului, profesorul Mark Seery, de la Universitatea din Buffalo, New York, spune că rezultatele contrazic teoriile moderne potrivit cărora exprimarea emoţiilor este extrem de importantă în depăşirea unor crize. “Ar trebui să le spunem oamenilor mai degrabă că nu este greşit să nu vorbească despre gîndurile şi sentimentele lor după ce au trecut printr-o traumă colectivă”, a spus acesta. “De fapt, pot trece peste traumă cu succes şi, potrivit rezultatelor noastre, chiar mai bine decît cei care vor să vorbească”, a adăugat profesorul. Seery, expert în psihologia stresului, a trimis cîte un e-mail la peste 2.000 de persoane, la cîteva ore de la atentat, pe 11 septembrie 2001, rugîndu-le să-şi împărtăşească gîndurile în legătură cu evenimentele şocante de la acea dată. Toate persoanele participau deja la un alt studiu efectuat de universitate. 75% dintre aceste persoane au ales apoi să ofere cu regularitate, timp de doi ani, informaţii despre starea sănătăţii lor. Spre marea surpriză a profesorului, persoanele care şi-au interiorizat emoţiile şi-au revenit mai repede şi au avut mai puţine probleme fizice şi mentale decît cei care au ales să vorbească despre temerile lor. Mai mult, cei care aveau cea mai proastă stare a sănătăţii erau cei care vorbiseră cel mai mult despre traumă.

Seery spune că oamenii interiorizaţi nu trebuie să sufere presiuni, să fie obligaţi să se destăinuie, pentru că ascunderea emoţiilor poate fi o modalitate de a trece peste o traumă. Se crede că supraîncărcarea creierului şi concentrarea impusă de reluarea emoţiilor împiedică formarea memoriei. Unii psihologi cred, însă, că interiorizarea emoţiilor poate fi eficientă pe termen scurt, dar că poate conduce la apariţia de flashback-uri şi coşmaruri pe termen lung.