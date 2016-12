Interlop apărat în instanţă de partenerul de afaceri

Judecătoria Constanţa a continuat audierile în dosarul în care şase membri ai grupării „Spaniolu”, Petrică Tomescu, Ionuţ Vanghelici, Vasilică Coşman, Stilla Goşu, Mitică Goşu şi Daniel Zorică, sunt acuzaţi de lipsire de libertate, loviri şi alte violenţe şi şantaj. Ionel Băloi, partenerul de afaceri al lui Stilla Goşu, a declarat că acesta nu ar fi fost în stare să ameninţe pe nimeni şi că nu ştie de vreun conflict dintre Goşu şi alte persoane. „În calitate de colaborator al firmei mele, Goşu trebuia să se ocupe de relaţiile cu clienţii, să găsească lucrări pentru firmă, însă nu recupera creanţe întrucât acestea se recuperau pe cale amiabilă. Societatea lui Aurel Coman şi Cătălin Duţu avea datorii mari la mine şi, deşi am câştigat un proces civil împotriva lor, nu mi-am recuperat banii, aşa că am iniţiat procedura de faliment a firmei mele şi am depus plângere penală împotriva datornicilor pentru înşelăciune. L-am rugat pe Stilla Goşu să mă ajute cu datoria, să discute cu Coman, dar, la scurt timp, el mi-a spus că nu există posibilitatea de a recupera banii. De altfel, am avut o discuţie telefonică cu Aurel Coman şi cu Cătălin Duţu, care m-au înjurat şi mi-au zis că nu-mi mai dau niciun leu. Ei mi-au propus ca, în contul datoriei, să îmi cesioneze creanţe pe care firmele lor le aveau la o asociaţie de locatari, însă am aflat ulterior că o parte din creanţă fusese plătită, iar restul banilor erau blocaţi într-un cont. Deci, nu mai era de recuperat nicio sumă, aceasta a fost o nouă escrocherie a celor doi!”, a declarat Ionel Băloi. El a adăugat că, în timpul demersurilor de a-şi recupera datoria de la Coman şi Duţu, a aflat că cei doi escrocaseră şi alte firme, cu ajutorul soţiei lui Coman, care a emis file cec fără acoperire în iarna anului trecut. Următorul termen va fi pe 23 aprilie. Potrivit procurorilor care i-au anchetat şi trimis în judecată, la începutul lunii decembrie 2008, cei şase l-au răpit pe Ionel Doru Ilie din zona Casei de Cultură din Constanţa, l-au urcat într-o maşină şi l-au dus în barul „Vânătorul” din Constanţa. Acesta fusese trimis la întâlnirea cu interlopii de patronul său, Aurel Coman, un om de afaceri constănţean care avea şi el o datorie la Goşu împreună cu cumnatul său, Cătălin Duţu, bani luaţi cu camătă şi nerestituiţi. Bărbatul răpit a fost bătut şi apoi obligat să-şi cheme patronul, care, de teama cămătarilor, nu şi-a salvat subalternul, dar, pentru a-şi salva pielea, s-a dus la Poliţie şi i-a reclamat pe cei care îl şantajau. Partea vătămată a susţinut că, în bar, ar fi fost lovit de Mitică Goşu şi că Petrică Tomescu i-ar fi spus că-l va sodomiza, apoi va posta pozele pe Internet ca să râdă lumea de el. În urmă cu o lună, Ionel Doru Ilie a cerut, în faţa instanţei, să se împace cu cei şase, retrăgându-şi astfel acuzaţia de lipsire de libertate, loviri şi alte violenţe.