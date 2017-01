Interlopi susţinuţi de prieteni în faţa instanţei

Dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa în care Stilla Sarafu, Doru Aita şi Petrică Tomescu, din gruparea interlopă „Spaniolu”, sînt acuzaţi că l-au agresat pe Usein Sali, din clanul rival „Fraţii”, a continuat ieri, cu audierea a trei martori. Potrivit plîngerii depuse de Sali pe 17 august 2006, Aita, Tomescu şi Sarafu l-ar fi bătut cu bestialitate în seara de 6 august 2006, vătămările suferite necesitînd internarea lui în spital. Conform actului medico-legal, Usein a avut nevoie de 70 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca rănile suferite. Anchetatorii au decis că plîngerea lui Usein trebuie cercetată separat pentru că, la momentul trimiterii în judecată a fraţilor Vasea, nu erau identificate şi audiate toate persoanele implicate în scandal. În plus era necesară o confruntare a celor trei cu Usein Sali. Aita, Tomescu şi Sarafu au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală gravă şi loviri şi alte violenţe. Primul audiat a fost Aristocrates Gheorghe Chiriac, zis Arinel, care a susţinut că nu îşi menţine declaraţiile de la urmărire penală. „Nu ştiu dacă a existat un conflict în seara respectivă între cei trei şi Sali Usein. Cînd am dat declaraţia la Poliţie era sub influenţa băuturilor alcoolice şi tocmai mă bătusem cu alte persoane. Ulterior, în aceeaşi seară, m-am întîlnit cu Usein Sali, care mi-a spus că dacă tot îmi scot certificat medico-legal pentru că mă bătusem cu alţii, să fac plîngere alături de el în dosarul cu Tomescu, Aita şi Sarafu. După trei-patru zile mi-am dat seama că le fac rău celor trei cu declaraţia de la Poliţie, aşa că am retras-o. Tot Sali mi-a spus că incidentul cu Tomescu, Aita şi Sarafu nu a existat în realitate, iar eu am descris, la Poliţie, scenariul pe care Usein Sali l-a inventat!”, a declarat Arinel în faţa instanţei. Al doilea martor, Nicuşor Vîlcu, zis „Sînge”, a venit la Judecătorie doar ca să infirme cele spuse la urmărire penală. „Nu am asistat la niciun conflict în seara de 6 august 2006. Nu este adevărat că Mihăiţă Vasea m-a luat în seara aceea cu maşina din Satul de Vacanţă, în care se mai aflau Usein şi Arinel şi am fi mers la barul lui Doru Aita!”, a fost declaraţia lui Sînge. Ultimul chemat la bară a fost Ionuţ Vanghelici: „Nu ştiu să fi avut loc vreun conflict între Usein Sali şi cei trei inculpaţi. Cu ceva vreme în urmă, Mihăiţă Vasea m-a contactat şi mi-a spus să declar că am fost martor la un scandal şi că ţinta a fost Doru Aita. Parctic mi s-a cerut să spun ceva nereal!” Întrucît martorii citaţi ieri, Mihiţă Vasea şi Oana Vasilache, nu au venit să fie audiaţi, instanţa i-a amendat cu cîte 500 lei pe fiecare. Reamintim că nici unul dintre cei trei interlopi audiaţi nu a recunoscut acuzaţia adusă de Usein Sali. Următorul termen va fi pe 2 aprilie.