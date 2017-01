Interlopii constănţeni Vasea şi Ursoi, implicaţi într-un nou scandal de proporţii

Seria scandalurilor în care sînt implicate personaje cunoscute ale lumii interlope constănţene a continuat, la sfîrşitul săptămînii trecute, cu o nouă răfuială, petrecută în faţa unui club din Satul de Vacanţă. Sîmbătă dimineaţă, o echipă a poliţiei care patrula în zonă a văzut, în dreptul discotecii After Hours, trei tineri bătuţi, a căror haine erau pline de sînge. Încercînd să afle ce s-a întîmplat, oamenii legii au aflat, de la Vasilică Ion Comşa, de 34 de ani, Aurelian Bocăsăneanu, de 28 de ani şi Ciprian Ţurcan, de 30 de ani, că au fost victimele unei “corecţii” aplicate de renumiţii interlopi Mihăiţă Vasea, Iulian Ursoi, Cristian Marian Gheorghiu, Eldis Nasurla şi Eugen Manea, aceeaşi care, în urmă cu o lună au luat cu asalt hotelul Flora din staţiunea Mamaia, devastînd intrarea în clădire şi distrugînd mobilierul din holul recepţiei. Potrivit oamenilor legii, după ce au petrecut întreaga noapte de vineri spre sîmbătă prin localurile din staţiunea Mamaia, spre dimineaţă, Coşma, Bocăsăneanu, şi Ţurcan, au “poposit” şi în clubul After Hours, unde s-au aşezat la o masă şi au continuat să se cinstească. Voia bună nu a ţinut însă prea mult, căci după cîteva minute, în local şi-a făcut apariţia cel de-al doilea grup. Poliţiştii spun că după un schimb de replici, cei cinci i-au poftit pe clienţi afară, pentru “a discuta mai multe”, după cum a precizat una dintre victime, în declaraţia dată ulterior. Ajunşi însă în faţa localului, cei trei spun că au fost loviţi pur şi simplu cu pumnii şi picioarele. În vreme ce Ţurcan a reuşit să scape de furia agresorilor fugind, atenţia bătăuşilor s-a canalizat spre Comşa şi Bocăsăneanu. Potrivit poliţiştilor, interlopii nu s-au oprit decît după ce victimele s-au prăbuşit inconştiente la pămînt, după care s-au făcut nevăzuţi. La faţa locului a ajuns şi o ambulanţă, care i-a transportat pe cei doi răniţi la spital. Potrivit cadrelor medicale în urma loviturilor primite, Vasilică Comşa a suferit o fractură de mandibulă şi i-au fost rupte două coaste, drept care a rămas sub observaţie medicală. Istoria de acum o lună s-a repetat şi la sfîrşitul săptămînii trecute: după scandal, patru dintre interlopi au dispărut de la domiciliu, poliţiştii reuşind să-l audieze doar pe Eugen Manea. Poliţiştii spun că acesta a recunoscut faptul că a participat la bătaie, motivîndu-şi gestul prin faptul că nu i-a plăcut “faţa lui Comşa”. Oamenii legii continuă cercetările, în condiţiile în care Aurelian Bocăsăneanu a depus deja plîngere la poliţie şi urmează ca în funcţie de numărul de zilele de îngrijiri medicale necesare vindecării vătămărilor suferite să fie stabilită şi încadrarea juridică a faptei agresorilor. Totodată, poliţiştii spun că şi Comşa va depune plîngere, deîndată ce va părăsi patul spitalului. Apariţia acestui nou scandal survine la doar cîteva zile după ce poliţiştii au finalizat cercetările în cazul “Flora”, în care cei cinci au fost implicaţi alături de alţi participanţi. Potrivit cms. Dănuţ Pisică, adjunctul Poliţiei Municipiului Constanţa, dosarul urmează să ajungă săptămîna aceasta pe masa procurorilor. Ofiţerii care au investigat scandalul vor propune procurorilor trimiterea în judecată, sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere, ultraj contra bunurilor moravuri şi vătămare corporală a 11 persoane, Mihăiţă şi Traian Vasea, Marius Iulian Ursoi, Cristian Marian Gheorghiu, Victor Florin Sîrbu, Şerban Iusein, Florin Petrică Popescu, Elvis Nasurla, Cherim Ferat, Sorin şi Florin Moroşanu.