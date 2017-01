Interlopul Călimărea, implicat într-un nou scandal

Un tînăr constănţean a reclamat, ieri, la Secţia 3 Poliţie că, în noaptea de sîmbătă spre duminică, a fost bătut de doi indivizi în clubul constănţean „Crush”, situat pe bd. IC Brătianu. Marius Leţea le-a spus oamenilor legii că cei doi inşi care l-au agresat sînt Lucian Călimărea, unul dintre membrii grupării „Spaniolul” şi Vasilică Cozma. Marius Leţea le-a povestit anchetatorilor că cei doi l-ar fi lovit pentru simplul motiv că se numără printre amicii lui Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, unul dintre capii grupării rivale, „Fraţii”. „Eram în club, la onomastica unui prieten. Pe la ora patru dimineaţă, m-am dus la toaletă. Acolo m-am întîlnit cu Lucian Călimărea. Am trecut pe lîngă el şi l-am salutat. După cîteva minute, el s-a întors cu încă vreo patru inşi şi m-a lovit în faţă. Am dat să fug, am ieşit pe coridor şi acolo m-am întîlnit cu Vasilică Cozma, care mi-a dat mai mulţi pumni în figură şi mi-a spart nasul”, a declarat Marius Leţea, care a ajuns la Spitalul Judeţean pentru a primi îngrijirile medicale de care avea nevoie. Ieri, tînărul s-a prezentat la sediul Secţiei 3 Poliţie, unde a depus o plîngere împotriva lui Călimărea şi a lui Cozma. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul. Marius Leţea intenţionează să meargă la Serviciul de Medicină Legală pentru a obţine un certificat medico-legal.

Reamintim că Lucian Călimărea a fost eliberat în luna octombrie din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, unde se afla în arest preventiv împreună cu Cristian Gherghişan, cei doi fiind trimişi în judecată pentru tentativă de omor, după ce au fost implicaţi într-o sîngeroasă reglare de conturi petrecută în luna februarie a acestui an, pe str. Atelierelor din Constanţa. La acea dată, Cristel a fost snopit în bătaie, pentru vindecarea leziunilor pe care le-a suferit fiind nevoie de peste o sută de zile de îngrijiri medicale. Călimărea şi Gherghişan au fost puşi în libertate după ce magistraţii Curţii de Apel Constanţa au respins recursul procurorilor formulat împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a înlocui măsura arestării preventive cu interdiciţia de a părăsi localitatea.