Interlopul Cristel, condamnat la şapte ani în dosarul „jaful secolului”

15:31:04 / 19 Martie 2014

Aaa

Si vezi k stiu k ai legitimatie , avem cunostinte comune , numai k pe mine ma pazeau la parnaie si tu lucrezi cu ei,cat despre restu din oras despre care scrie lumea k mam batut cu ei si k ma bat cu ei si k am facut si am dres , nu ma intereseaza nimic si nu r smecherie sa bati pe cineva , oricine poate bate pe oricine , e simplu , smecher esti sa sti sa iti pastrezi carscterucsi sa nu fi sifon , esti baiat , ramai baiat, mai bine pleci din mizeria de tara decat sa fi angajatu la milite sau martor in procese , eu nu am ajuns in nici un proces cu nimeni si nu am legat pe nimeni , sau poate ati uitat k saptamanal va intalneati toti smecherii la procese si unde se inchideau usile incepea showul