Internaţionala Socialistă îşi ţine cel de-al 23-lea congres lîngă Atena

Internaţionala Socialistă (IS) şi-a deschis, luni dimineaţă, al 23-lea congres, în Lagonissi, la sud de Atena, cu participarea a peste 650 delegaţi reprezentînd 159 de partide şi organizaţii, reunite pentru a dezbate mai ales schimbarea climatică. Actualul preşedinte al IS, liderul partidului de opoziţie socialist din Grecia, Georges Papandréou, urmează să fie reales la acest congres, care se va încheia mîine. Printre personalităţile anunţate figurează liderul Partidului Muncii şi ministru israelian al Apărării, Ehud Barak, liderul palestinian, Mahmoud Abbas, premierul slovac, Robert Fico şi cel ungar, Ferenc Gyurcsany, precum şi cancelarul austriac, Alfred Gusenbauer. De partea franceză va veni secretarul general al Partidului Socialist, Francois Hollande, deputaţii Jean-Christophe Cambadélis şi Pierre Moscovici, fostul premier şi fost preşedinte al IS, Pierre Mauroy.

Internaţionala Socialistă, moştenitoarea Internaţionalei muncitoreşti socialiste, există sub această formă din 1951 şi regrupează majoritatea formaţiunilor socialiste, muncitoreşti şi social-democrate din lume. Sub tema “Solidaritate mondială: curajul de a face diferenţa”, discuţiile vor aborda şi teme ca pacea şi rezolvarea conflictelor, economia mondială şi migraţiile.