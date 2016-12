Internaţionalii Under 19 ai Academiei Hagi au revenit la Constanţa

Iancu, Ţîru, Puţanu, Gavra, Buzbuchi. Ordinea mai puţin contează. Important este că toţi sunt titulari în reprezentativa de juniori Under 19 a României şi jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Cei cinci internaţionali ai Academiei Hagi sunt firi deschise, care afişează mereu un aer jovial. Aceeaşi atitudine încercau să o aibă şi ieri, la revenirea la Constanţa de la Turul de Elită al Campionatului European, chiar dacă oboseala şi ratarea calificării la turneul final al Campionatului European din Estonia era cât se poate de vizibilă. România a ratat în ultimul meci, împotriva Serbiei, pierdut cu 0-3, calificarea la turneul final din Estonia. Un meci de poveste, cu trei eliminări în tabăra tricoloră, cu trei penalty-uri în favoarea sârbilor, un “meniu” pe care centralul întâlnirii a avut grijă să-l servească din primele minute. Încrezători în forţele lor, conştienţi de potenţialul şi valoarea pe care o au, tinerii jucători constănţeni consideră că meritam mai mult.

„Am vrut în fiecare meci să dăm tot ce avem mai bun. Nu am jucat nicio partidă la egal. Am întâlnit o echipă a Serbiei cu mulţi jucători din prima ligă. După acele eliminări ne-am făcut practic imposibil meciul şi am pierdut orice şansă de a ne califica“, consideră portarul Alexandru Buzbuchi, acesta reuşind să apere unul din cele trei penalty-uri acordate Serbiei. „A fost puţin frustrant că nu ne-am calificat, dar până la urmă nu eram favoriţi. Noi am încercat doar să ne jucăm şansa. Cel mai greu a fost cu Germania (n.r.: 1-1), dar şi cu Serbia. Dacă am fi jucat 11 contra 11 cred că am fi putut face faţă lejer. Toate aceste meciuri internaţionale ne ajută însă să câştigăm cât mai multă experienţă, să nu avem teamă de niciun adversar. Sperăm ca pe viitor România să abordeze partidele şi din postura de favorită, dar depinde şi de generaţia de jucători care există în acel moment. Este greu, pentru că România nu este aşa bine clasată la nivel internaţional”, este părerea căpitanului Bogdan Ţîru. Fundaşul Ionuţ Puţanu consideră că există omogenitate la Naţională, aceasta fiind urmarea nucleului de jucători de la Academia Hagi. „Am început bine turneul cu o victorie clară cu Ungaria (n.r.: 4-0), apoi un egal cu Germania şi am încheiat dezastruos cu Serbia. În ultimul meci cred că am fost luaţi prin surprindere. Eram cu toţii conştienţi de importanţa meciului şi nu ştiu ce s-a întâmplat... Faptul că suntem cinci jucători de la Academia Hagi la lot ajută foarte mult echipa naţională, pentru că este mult mai omogenă. Avem deja câţiva ani de când jucăm împreună şi relaţiile de joc sunt foarte bune“, spune Puţanu, care la 18 ani este un jucător de bază şi la echipa de seniori a Viitorului. Imediat după sosirea la Constanţa, Gavra, Ţîru, Buzbuchi, Puţanu şi Iancu au rămas în cantonamentul echipei de seniori, în perspectiva meciului de sâmbătă, cu Săgeata Năvodari.