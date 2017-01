Internauții cer demiterea lui Ciorbea din funcția de Avocat al Poporului

04:17:18 / 07 Ianuarie 2017

coloana a cincea in plina actiune?

ata-te la cate controverse a dat nastere un reprezentant al unei structuri democratice, numita si ,,Avocatul poporului''.Domnu Ciorbea ,care pana acum nu a facut valuri,s-a trezit din hibernare tocmai acum de Boboteaza cu gandul de a rezolva probleme ; a nasterii,a mortii,a fericirii,a rostului intregii noastre existente si a cea ce este mai important a adevarului.Dar nu orice adevar ci ala absolut.Ignorand realitatea momentului si cumplitele ei contradictii,don Ciorbea nu realizeaza ca nu va gasi adevarul absolut spus in politica ,ci va intra in categoria oamenilor dublicitari;sublimi si meschini.Drept exemplu ;parerile pro si contra ale postacilor de pe aici.Totusi ,don Ciorbea este precaut,nu vrea sa se cocoate el in adevar.El nu a facut altceva decat sa caute adevarul in interiorul legislatiei noastre si s-a adresat unui for cu putere decizionala.Daca are dreptate sau nu,o hotareste Curtea Constitutionala nu Curtea Internautilor sau in Curtea scolii.Nu credeti ca a procedat normal?.Pe cine a deranjat?Pe don Presedinte?Hai sa incercam a cauta adevarul in loc sa ni-l arate altcineva cu degetul.Dupa cate observam in Ro.au proliferat ,,instrumentele'' unei democratii dictatoriale sub forma asa numitor ,,forte'' pe care nu le-a ales nimeni;forta massmedia,forta strazii,forta postacilor,forta civica,forta internautilor, forte sorosiste,forte putiniste,trumpiste,toate la un loc dau impresia existentei celei de a cincea coloane.In acest timp , adevaratele forte democratice, pentru care mergem la vot si le dam sarcini,legislative,executive si judecatoresti,in loc sa zica ceva si chiar sa ia masuri stau ascunse ,intimidate ,infricosate si se uita ca brasca la bordura la haosul din strada si de pe trotoar.