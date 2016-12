„Internet în şcoala ta”, sub lupa DNA

Contractul pentru "Internet în şcoala ta" a fost câştigat la finele lunii noiembrie 2013 de un consorţiu format din Omnilogic, Avitech Co. şi Romtelecom pentru suma de 148,6 milioane de lei (TVA inclusă), a declarat directorul general al Omnilogic, Gabriel Marin. "Contractul a fost câştigat de Omnilogic la finele lunii noiembrie 2013, în consorţiu cu Avitech Co. şi Romtelecom. Avitech Co. a furnizat o serie de produse IT, iar Romtelecom a conectat şcolile la internet. În acest contract, Omnilogic nu a avut nicio relaţie comercială cu 2K Telecom, nu a fost subcontractorul nostru. Nu ştiu dacă Avitech sau Romtelecom (în prezent Telekom România Communications - n.r.) au avut relaţii contractuale cu 2K Telecom", a afirmat Marin.

Programul "Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană" a fost semnat în data de 2 decembrie 2013, la Ministerul Educaţiei. Contractul are o valoare de 119.840.458 de lei, fără TVA, o perioadă de implementare de şase luni şi una de mentenanţă de cinci luni. Proiectul prevede conectarea a 2.446 de şcoli la internet.

Procurorii DNA au efectuat percheziţii, ieri, la două firme din Voluntari, judeţul Ilfov, dintre care una aparţine fratelui deputatului Sebastian Ghiţă, într-un dosar privind licitaţia Ministerului Educaţiei din 2013, pentru „Internet în şcoli”. Surse judiciare au declarat că procurorii DNA fac percheziţii la sediile SC 2K Telecom SRL, care aparţine lui Alexandru Ghiţă, fratele deputatului Sebastian Ghiţă, şi SC Avitech Co. SRL, ambele din oraşul Voluntari.