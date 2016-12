Studenții și masteranzii pasionați de comunicare politică au șansa să participe la un internship plătit la Bruxelles, pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 5 luni. Candidații trebuie să aibă interes dovedit în zona de comunicare, să aibă cunoștințe privind instituțiile europene și/sau relațiile internaționale, să aibă cunoștințe de limbă engleză la nivel avansat, dar și să dețină abilități de time management. Cei care vor obține postul vor avea mai multe responsabilități, printre care și analiza unor teme de actualitate din sfera politicii europene, crearea unor materiale de comunicare conform propriilor abilități (articole și/sau infografice și/sau colaje, etc.), participarea la conferințe și dezbateri, precum și organizarea unor evenimente proprii (conferințe, seminarii, etc.) Reprezintă un avantaj experiența în medii internaționale, în organizații studențești, dar și experiența în organizare de evenimente și/sau graphic design și/sau video-editing/production. Aveți o șansă în plus și dacă cunoașteți limba franceză la nivel avansat. Stagiul este plătit din fonduri europene prin Programul Erasmus+, însă suma exactă depinde de universitatea la care sunteți încadrat și care gestionează aceste fonduri. Pentru a plica, trebuie să trimiteți pe adresa office@qvorum.ro până la 15 ianuarie, ora 24.00, următoarele documente în limba engleză: CV (cu foto), scrisoare de intenție personalizată, materiale de comunicare realizate (nu este obligatoriu, dar constituie un avantaj). Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.