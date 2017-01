Internship plătit la Guvern. Care sunt condițiile!

Studenții și tinerii absolvenți de studii superioare au și în acest an șansa să participe la un internship plătit în cadrul Guvernului României. În 2016, 150 de tineri pot face practică în 43 de instituţii ale administraţiei publice centrale, pentru două luni. Stagiarii vor fi recrutați la Palatul Victoria, în ministere și în celelalte instituții participante la program. Potrivit calendarului de desfășurare, programul s-a lansat luni, 15 februarie, pe 15 mai se va încheia perioada de înscriere, iar între 16 și 29 mai vor fi evaluate candidaturile. În funcție de specializarea în care se pregătesc, studenții pot să opteze pentru un internship într-una din instituțiile cuprinse în program. Programul oficial de internship al Guvernului se va derula în această vară, în perioada 22 iulie - 22 septembrie 2016, și va avea ca obiectiv implicarea tinerilor performanți în activitățile Guvernului, pentru a dobândi experiență și cunoștințe practice. Tinerii dornici să facă practică la Guvern pot afla mai multe informații pe site-ul destinat programului (internship.gov.ro). Studenții și absolvenții trebuie să aibă cetățenie română. Totodată, ei trebuie să aibă vârsta maximă de 25 ani la începerea programului, fiind născuţi nu mai devreme de anul 1991. Candidații trebuie să dețină la momentul debutului programului calitatea de student ori să fie tineri absolvenți ai unui program universitar sau postuniversitar, în țară sau în străinătate, să stăpânească cel puțin o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană etc.), să aibă cunoștințe minime de tehnologia informației și să stăpânească pachetul de programe Microsoft Office. Pe lângă aceste condiții generale, fiecare instituție are criterii specifice referitoare la domeniul studiat și abilitățile necesare desfășurării activităților.