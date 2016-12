Interpol a identificat peste 4.000 de străini care luptă pentru grupări teroriste în Siria şi Irak

00:05:16 / 05 Iunie 2015

vor singe nu bunastare si pace...

Singt o categorie de oameni de obicei bine dotati fizic dar nu si intelectual, in care exista mereu dorinta de cruzime si rau, care in zonele ISIS isi pot aplica dorintele criminale. Dar nu si in societatile civilizate. De obicei intalnim mereu astfel de indivizi care in conditii de haos fac prapad cu muschii si cu mintea lor de animal. Interesse politice nu au caci nu o inteleg, ci doar dorinta de a ucide oameni nevinovati si mai slabi ca ei.