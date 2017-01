Interpol va concerta în România

Trupa Interpol va concerta, în premieră în România, în vara acestui an. Evenimentul a fost confirmat pe site-ul oficial al formaţiei şi se va desfăşura pe data de 14 august, în cadrul Stirbey Festival, la Buftea. Formată în 1997, la New York, trupa a suferit o serie de modificări de componenţă până la lansarea primului EP, în 2000. Este considerată una dintre cele mai importante trupe apărute pe scena muzicală americană, la începutul anilor 2000, perioadă în care punk-rock-ului a revenit în centrul atenţiei.

Albumul de debut, ”Turn on the Bright Lights”, a fost extrem de bine primit de către criticii muzicali şi le-a adus membrilor trupei clasări pe primele locuri în topurile din toată lumea. Nici următoarele albume nu au fost mai prejos: “Antics” (2004), “Our Love to Admire” (2007) şi “Interpol” (2010). De-a lungul timpului, trupa al cărei sound a fost comparat cu cel al unor trupe ca Joy Division sau The Chameleons, a vândut peste două miloane de albume şi a concertat pe scena celor mai mari festivaluri din lume.