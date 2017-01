Interpol va lansa un nou album

Formaţia americană a dezvăluit că va lansa un nou album la începutul anului viitor. Acesta va urma materialului discografic din 2007, intitulat ”Our Love to Admire” şi va fi cel de-al patrulea album de studio al formaţiei. Bateristul trupei a dezvăluit că sound-ul noului material va fi o reîntoarcere la discul lor de debut, “Turn on the Bright Lights”. “În încercarea de a avansa, ne-am dat seama că nu poţi să renunţi la eticheta ta sonor-definitorie”, a adăugat Sam Fogarino. Între timp, vocalul trupei, Paul Banks, va susţine două concerte în Marea Britanie, în luna decembrie, ca parte dintr-un proiect separat. Prezentate la Manchester şi London, cele două concerte fac parte din turneul de promovare a albumului său solo, “Skyscraper”, care a fost lansat anul acesta. Interpol este o trupă americană de indie rock, formată în 1998, în New York. Aceasta este formată din Paul Banks (voce, chitară), Daniel Kessler (chitară, voce), Carlos Dengler (bas, clape) şi Sam Fogarino (baterie, percuţie).