Intersecţii şi sensuri giratorii înverzite

10:07:24 / 20 Martie 2014

Copaci in sensul giratoriu ?!

Nu stiu cat de buna este aceasta idee din urmatoarele motive : obstructioneaza campul vizual , pamantul in care sunt plantati are doar 50 - 70 cm adancime, dedesubt fiind un strat sanatos de ASFALT. Radacinile nu au in ce sa se ancoreze, si la prima furtuna o sa ne trezim ca au zburat copacii peste pietoni sau autoturisme , si sau radacinile o sa distruga protectia din piatra cubica ce imprejmuieste sensul giratoriu .... cred ca se pretatu flori pt acest proiect, si nu copaci.