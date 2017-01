Intervenţie ortopedică prin sistemul Press-fit, în premieră naţională

O intervenţie ortopedică prin sistemul Press-fit, în care fixarea a două fragmente osoase şi a unui tendon din femur se face biologic, fără să mai fie nevoie de un sistem cu şuruburi metalice sau resorbabile, a fost realizată, astăzi, în premieră naţională la Spitalul de Urgenţă (SJU) Târgu Mureş. Profesorul Tiberiu Băţagă, medic primar ortoped la SJU Târgu Mureş, şi Andrei Nica, consilier la Autoritatea Naţională de Transplant şi responsabil al Băncii de Ţesut Colentina au explicat tehnica de intervenţie prin sistemul Press-fit, care a presupus fixarea a două fragmente osoase şi a unui tendon din femur, biologic, la un schior care a suferit o leziune de ligament încrucişat anterior. "Nu am mai utilizat niciun fel de sistem bioresorbabil sau alte sisteme de fixare, ci fixarea se face prin Press-fit, deci prin capetele tendinoase os-tendon, care în patru-şase săptămâni se fixează prin ţesut special de interconexiune, care asigură o stabilitate a articulaţiei şi bineînţeles şi reluarea activităţilor sportive într-o perioadă de trei luni", a declarat Tiberiu Băţagă. Potrivit acestuia, noua intervenţie chirurgicală presupune un timp mai scurt de realizare decât în sistemul clasic, în care fixarea se făcea cu şuruburi metalice sau resorbabile, pentru că nu se mai pierd cele 15-20 de minute necesare ca să se facă recoltarea autogrefei. Metoda presupune aducerea unui fragment femural recoltat de la un alt pacient, în moarte cerebrală, de la banca de ţesut, fixarea lui biologică, fiind necesare trei incizii de un centimetru jumătate, care sunt foarte bine suportate estetic. Reconstrucţia are acelaşi succes ca în cazul unei incizii mai mari, iar dacă un sistem de fixare clasic costă 450-500 de euro, un astfel de sistem Press-fit nu are niciun fel de cost adiacent, iar banii economisiţi astfel rămân în cadrul sistemului de sănătate, a mai spus Băţagă. La rândul său, Andrei Nica, a spus că această nouă procedură ar mai fi utilizată, după ştiinţa sa, în Europa, până acum, în Italia, Franţa şi Germania, subliniind avantajele acesteia.