Intervenţii pe cord după modelul nemţilor!

Medicii Clinicii de Chirurgie Cardio-vasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, coordonaţi de şeful clinicii, dr. Marius Militaru, au realizat prima intervenţie pe cord fără circulaţie extracorporeală (funcţiile inimii nu mai sunt preluate de aparat). „Este modelul colegilor din Germania. Sunt bucuros că am reuşit să realizăm, alături de medicii de aici, o asemenea intervenţie”, a explicat şeful Clinicii, dr. Marius Militaru, care are deja o vastă experienţă în acest domeniu, experienţă dobândită inclusiv în clinici din Germania.

INTERVENŢIILE FĂRĂ CIRCULAŢIE EXTRACORPOREALĂ SUNT INDICATE PACIENŢILOR CORONARIENI

Printre avantajele importante ale intervenţiei precizăm diminuarea complicaţiilor post operatorii, dar şi reducerea costurilor operatorii şi post-operatorii. Nicio complicaţie nu a apărut în cazul primului pacient care a fost operat prin această metodă de către medicii constănţeni. Vasile Chiru, de 50 de ani, din Năvodari, se simte bine după operaţie, fiind optimist în ceea ce priveşte evoluţia stării de sănătate. „Îmi era foarte rău, oboseam repede, aveam ca un junghi în piept, care urca până la gât. Era din ce în ce mai rău, aşa că m-am decis să merg la doctor. Am aflat că trebuie să mă operez”, a povestit pacientul, care a ţinut să mulţumească echipei de medici, în special doctorului Militaru, cel care a condus intervenţia şi care l-a încurajat în permanenţă. Petre Vercea, de 65 de ani, din Giurgiu, este un alt pacient care a fost supus unei intervenţii chirurgicale în Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din Constanţa. El spune că a aflat că are probleme cu inima, mai exact cu aorta. „Oboseam la efort în mod neobişnuit. Mi-am făcut un control şi mi-au spus că am o aortă care nu mai funcţionează aşa cum trebuie şi că trebuie să mă operez. Am ales să vin la spitalul din Constanţa”, spune pacientul, care, a doua zi după operaţie, s-a plimbat pe culoarele clinicii. „Mă simt deja foarte bine. Am scăpat de suferinţa de până acum”, spune bărbatul.

DE CÂND SE AFLĂ LA CONDUCEREA CLINICII, DR. MARIUS MILITARU A COORDONAT 60 DE INTERVENŢII, DIN CARE ŞAPTE PE CORD, CINCI AORTE ABDOMINALE ŞI NUMEROASE BY PASS-URI. NU S-A ÎNREGISTRAT NICIUN DECES ŞI NICI NU A APĂRUT VREO COMPLICAŢIE POSTOPERATORIE.