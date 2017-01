Interviu cu John Lennon, scos la licitaţie

Un interviu audio cu John Lennon, în care muzicianul britanic evoca „tortura” resimţită în timpul înregistrărilor pentru ultimul album al trupei The Beatles, intitulat „Let It Be”, în 1969, va fi scos la licitaţie. Acest interviu de o oră, acordat în 1970, la Toronto, în Canada, lui Howard Smith, critic muzical la săptămânalul american „Village Voice”, va fi pus în vânzare în cadrul unei licitaţii online, între 19 şi 26 septembrie, pe site-ul www.rrauction.com, alături de alte 100 de obiecte care au legătură cu trupa The Beatles.

„A fost un adevărat iad, aşa cum s-a întâmplat adeseori. E o tortură de fiecare dată când produci ceva”, spunea John Lennon. „The Beatles nu are o putere magică pe care voi, ceilalţi, nu o aveţi. Suferim ca în iad de fiecare dată când creăm ceva”, a adăugat acesta. „Situaţia e tensionată de fiecare dată când beculeţul roşu din cabina de înregistrări se aprinde”, a mai spus muzicianul britanic. Lansat în mai 1970 şi considerat de revista „Rolling Stone” drept unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile, „Let It Be” a fost înregistrat în mare parte la Londra, în 1969. Pentru John Lennon, care a fost ulterior asasinat la New York, în 1980, „Let It Be” era „un album ciudat”, care reflecta fricţiunile dintre membrii grupului. Trupa The Beatles s-a destrămat de altfel la scurt timp după lansarea acestui album, în anul 1970. „Nu l-am terminat niciodată cu adevărat, nu voiam cu adevărat să îl lansăm, Paul era acela care ne-a împins să facem asta”, spunea John Lennon. Pasaje din acest interviu pot fi ascultate şi pe site-ul YouTube.