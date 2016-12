Interviu cu Mihai Petre, secretar general adjunct al PDL Constanţa

Reporter: Duminică, alegătorii sunt chemaţi la urne. Ce scor credeţi că va obţine PDL?

Mihai Petre: Îmi doresc să pot spune că vom câştiga alegerile. Îmi doresc şi mai mult să spun că vom recâştiga Primăria Constanţa şi preşedinţia Consiliului Judeţean. Din păcate, nu pot să fac acest lucru pentru că deznodământul alegerilor locale de acum este mai mult decât previzibil şi în dezavantajul PDL. Cred că în politică trebuie spus adevărul, oricât de dureros ar fi. În ceea ce mă priveşte, este pentru prima dată când îmi fac griji serioase cu privire la obţinerea unui rezultat acceptabil. Ca mine gândesc foarte mulţi colegi, care însă preferă să tacă. Din păcate, pe anumite greşeli neprovocate de adversari, PDL a deschis larg drumul câştigării acestor alegeri locale de către USL.

Rep.: La ce greşeli vă referiţi?

M.P.: În primul rând, la desemnarea neregulamentară şi nestatutară a doi candidaţi fără şanse în faţa tandemului Mazăre - Constantinescu. Când te lupţi cu cei doi reprezentanţi ai PSD, nu îţi poţi permite să te prezinţi în faţa electoratului cu propuneri de care nu a auzit nimeni. Trebuie să-i propui pe cei mai buni! Celor două candidaturi de formă li se adaugă şi comportamentul de neînţeles al lui Gigi Chiru de a fugi toată campania de sigla, numele şi culoarea tradiţională a partidului. Asta în condiţiile în care este mai mult decât evident că PDL îi aduce un plus acestuia şi nu invers. În acest context electoral confuz, este de aşteptat ca electoratul PDL din municipiul Constanţa să migreze către un alt candidat. Am vorbit cu mulţi colegi de-ai mei care mi-au spus că nu vor să voteze decât candidatul PDL, iar dacă pe buletinul de vot nu va exista sigla partidului, ei vor vota cu un alt candidat care îi reprezintă.

Rep.: Nu vă este teamă că veţi fi sancţionat pentru sinceritate?

M.P.: Prefer să fiu sancţionat de forul de conducere al partidului pentru că spun lucrurilor pe nume decât să fiu sancţionat de miile de membri PDL din judeţ, dar mai ales de electorat pentru că am tăcut. Ceea ce afirm acum ştiu şi văd toţi colegii mei. Mai ales cei care candidează în teritoriu şi care sunt singuri în luptă. Eu nu fac parte din categoria celor care se freacă pe mâini pentru a prelua partidul în perspectiva unui rezultat cel mult mediocru şi nici nu pot să girez candidaturi care ne fac de râs.

Şi în anii 2004 şi 2008 am avertizat că vom pierde lamentabil, ceea ce s-a şi întâmplat. Toate semnalele mele de alarmă au fost trase înaintea campaniei electorale, când se mai putea face ceva, dar şi în timpul campaniei, când nu îmi era clar dacă PDL are candidat sau nu la Primăria Constanţa. Nici acum nu ştiu. Însă nu totul e negru. PDL are resursele necesare pentru a reveni. Duşul rece care ne aşteaptă poate că este binevenit. Vom avea nevoie de o perioadă de reconstrucţie, de aşezare, de faptul ca deciziile să fie luate potrivit regulamentului şi statutului de către forurile reale de conducere ale partidului, şi nu după bunul plac al unui grup restrâns.