Interviul acordat de Carla Bruni-Sarkozy stîrneşte polemici

Mărturisirile făcute în exclusivitate săptămînalului “L\'Express” de Prima Doamnă a Franţei au stîrnit deja o furtună mediatică, în principal din cauza afirmaţiilor referitoare la scandalul SMS-ului, pentru care nouvelobs.com a fost dat în judecată de Nicolas Sarkozy, considerate “injurioase şi perfect imbecile”. Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, a depus, pe 7 februarie, o acţiune în justiţie împotriva site-ului de Internet nouvelobs.com, pentru fals, uz de fals şi răspîndire de informaţii false. Potrivit site-ului nouvelobs.com, cu opt zile înainte de căsătoria cu Carla Bruni, ce a avut loc pe 2 februarie, Nicolas Sarkozy i-ar fi trimis un SMS fostei soţii, Cécilia, în care spunea: “Dacă te întorci, anulez tot”. În interviul acordat publicaţiei “L\'Express”, pe Carla Bruni o ia gura pe dinainte şi spune: “Dacă acest gen de site-uri ar fi existat pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ce s-ar fi întîmlat cu denunţările de evrei?”

Michel Labro, directorul editorial al săptămînalului “Le Nouvel Observateur”, s-a declarat şocat de afirmaţiile făcute de Carla Bruni-Sarkozy, pe care le-a catalogat drept “injurioase” şi “defăimătoare”. “Nu ne jucăm cu astfel de afirmaţii”, a declarat acesta, catalogînd declaraţia Primei Doamne drept “perfect halucinantă, incredibilă şi patetică, pe scurt, perfect imbecilă”. Soţia preşedintelui francez a reacţionat pe site-ul “L\'Express”: “În ediţia de astăzi, 13 februarie 2008, “L\'Express” îmi consacră un lung interviu, în cursul căruia am comparat în mod eronat metodele folosite pe site-urile de Internet cu cele folosite de presa colaboraţionistă. Dacă am rănit pe cineva, îmi pare nespus de rău. Am vrut numai să spun cît de rău văd eu aceste atacuri ad hominem, care degradează informaţia. Şi pericolul pe care ele l-ar putea reprezenta”. Michel Labro a mai spus, referindu-se la plîngerea penală depusă de Nicolas Sarkozy împotriva site-ului nouvelobs.com, că nu a văzut venind nimic pînă acum şi că nu are nicio veste de la “arma atomică pregătită de şeful statului pentru a ataca ziarul”. Aşteptînd să se pornească maşina judiciară, Carla Bruni-Sarkozy va putea să spună că a ratat, de la prima ocazie, obiectivul pe care şi-l fixase pentru rolul de Primă Doamnă şi pe care “L\'Express” l-a publicat pe prima pagină: “Îmi voi da toată silinţa!”.

În acelaşi interviu, Carla Bruni-Sarkozy a mai spus că doreşte să-şi păstreze personalitatea în calitate de Primă Doamnă. Întrebată dacă se va inspira de la predecesoarele sale, precum Danielle Mitterrand sau Bernadette Chirac, soţia preşedintelui francez, în vîrstă de 40 de ani, a replicat: “Sînt femei pe care le respect. Totuşi, aşa cum Nicolas nu seamănă cu predecesorii săi, mi-ar plăcea ca şi eu, respectînd demnitatea acestei funcţii, să-mi păstrez personalitatea”.

A fost intervievată şi în legătură cu imaginea care a stîrnit o polemică, a fiului său, Aurélien, pe care l-a avut cu filozoful Raphaël Enthoven, care şi-a ascuns chipul pe cînd preşedintele îl ţinea pe umeri, la Petra în Iordania, la începutul lunii februarie. Fostul top model a recunoscut că a comis o eroare. “La Petra, după 45 de minute de mers pe jos, eram epuizată şi nu mai puteam să-mi ţin fiul în braţe. Nicolas l-a aşezat pe umeri şi am apreciat acest gest, fără să mă gîndesc. Cînd am văzut fotografii care erau acolo, i-am spus fiului meu să-şi ascundă chipul, pentru că m-am gîndit că este mai bine să nu poată fi recunoscut în fotografii”, a explicat aceasta. “Greşeala mea a fost că nu m-am gîndit la consecinţe, că nu am reacţionat destul de repede cînd am văzut cei 600 de fotografi care se reuniseră brusc. Greşeala mea a fost şi mai mare pentru că mi-am adus fiul cu mine în timpul vizitei la Petra. A rezultat o imagine şocantă, violentă, obscenă, care m-a făcut să-mi fie ruşine ca mamă. Nu a fost greşeala lui Nicolas, ci a mea”, a adăugat aceasta.

Căsătoria i-a adus o prăbuşire în sondaje şefului statului, mulţi alegători acuzîndu-l că se concentrează prea mult asupra vieţii sale private şi prea puţin asupra problemelor economice, cum ar fi creşterea preţurilor. Carla Bruni-Sarkozy a dat, însă, asigurări, că soţul său munceşte tot timpul şi că abia reuşesc să petreacă puţin timp împreună. Chiar şi luna de miere a durat numai 20 de minute, a glumit ea.