Interviuri de la Cannes

Participarea a trei filme româneşti în acest an, la Cannes ("Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii", de Cătălin Mitulescu, "A fost sau n-a fost?", de Corneliu Porumboiu şi "Marilena de la P7", de Cristian Nemescu), cărora se impune să le adăugăm şi prezenţa proiectului lui Cristi Puiu, ca al doilea volet din serialul celor şase povestiri despre Bucureşti, oferă imaginea unui eveniment al culturii româneşti, ceea ce poate marca recunoaşterea unui nou val cinematografic românesc. Cum despre intrarea în programele diverselor secţiuni am relatat la momentul respectiv, vom încerca, acum, să aflăm şi părerea unora dintre actorii prezenţi pe Coasta de Azur. Am ales trei dintre interpreţii filmului lui Corneliu Porumboiu, participanţi la conferinţa de presă care a avut loc după proiecţia filmului la Noga Cannes.

Mircea Andreescu : "O generaţie de cineaşti care vine puternic din urmă"

Rep.: Stimate domnule Mircea Andreescu, aţi părăsit Braşovul pentru a veni la Cannes...

M.A.: Am făcut-o cu multă plăcere, pentru cîteva zile doar, pentru că încă mai joc în spectacole

braşovene. Interpretez acum un rol în "Livada de vişini", în regia lui Claudiu Goga. Din meseria noastră, cum bine ştiţi, nu se iese niciodată cu adevărat la pensie.

Rep.: Nici în film nu se poate spune că nu aţi jucat cu succes.

M.A.: Am colaborat cu mari regizori din celelalte generatţi. Am jucat în "A unsprezecea poruncă" şi în "Senatorul melcilor", de Mircea Daneliuc, am colaborat şi cu Dan Piţa, la " Pas în doi".

Rep.: Cu tinerii regizori încă nu v-aţi întîlnit pînă la acest film.

M.A.: Aşa este. Mă aflu la prima colaborare cu un cineast din noul val. Ce pot să vă spun este că sînt foarte talentaţi şi vin foarte tare din urmă.

Rep.: Jucaţi rolul lui Puşcoci, un pensionar. Personajul nu are nimic spectaculos, dar dv. îl faceţi credibil şi simpatic.

M.A.: Vedeţi, este dificil să joci aproape ca pe o scenă de teatru, dar noi am repetat un pic şi am reuşit să construim detaliile, relaţiile dintre cele trei figuri de pe micul ecran de provincie.

Rep.: La conferinţa de presă aţi ţinut să subliniaţi că revoluţia s-a desfăşurat diferit în fiecare localitate din România.

M.A.: Am şi făcut comparaţia cu Braşovul, unde, spre deosebire de Vaslui, au fost şi mulţi morţi, şi mulţi răniţi, şi intervenţii cu armament greu.

Rep.: Puşcoci al dv. este un om oarecare prins în angrenajul unei zile de excepţie.

M.A.: De aceea am şi ţinut să exprim tocmai această umanitate a lui, ca fost Moş Gerilă al cartierului, acum ca văduv, iar la revoluţie ca soţ care se certase în acea zi cu soţia lui şi căuta să o împace.

Rep.: V-a plăcut filmul?

M.A.: Da. Eu cred că reuşeşte să arate că fiecare a făcut în felul lui revoluţia, chiar dacă a ieşit în stradă mai tîrziu. Şi mi-a mai plăcut starea aceea pe care o dă secvenţa din final, cînd ninge şi e linişte.

Teo Corban: "Am studiat ticurile unui moderator local de televiziune"

Rep.: Jderescu, personajul dv., este cel mai activ dintre cei trei eroi ai talk show-ului.

T.C.: El se agită ceva mai mult, pentru a-i convoca şi a-i ţine în cadru, la transmisia în direct. Are şi o biografie mai bogată. Are soţie, dar şi amantă, este şi patron de post local.

Rep.: Nu a fost dificil să jucaţi practic jumătate din film cam în acelaşi plan, al ecranului?

T.C.: Au fost unele probleme şi este evident riscul unor asemenea secvenţe, însă eu cred că ne-am descurcat pînă la urmă.

Rep.: Aţi repetat mult?

T.C.: Vreo două săptămîni. Trebuia să exprimăm stări de spirit diferite, iar eu să am reacţiile controlate, dar să las să se şi vadă cîte ceva din zbuciumul, din nervozitatea unei transmisii în direct, cînd apar tot felul de lucruri neprevăzute.

Rep.: Exprimaţi foarte convingător aerul atoateştiutorului personaj şi-l caracterizaţi de

asemenea convingător în momentele de pauză, cînd izbucneşte. Cum aţi reuşit?

T.C.: Am repetat destul, dar eu am studiat îndelung şi în amănunt şi o casetă cu emisiunile unui moderator.

Rep.: Ne puteti spune cine este?

T.C.: A, nu, în orice caz este unul din provincie, nu de la posturile centrale. Doar este vorba de anumite ticuri şi de o evidentă lipsă de profesionalism, ceea ce se află în fişa personajului meu, în fapt şi el unul din impostorii apăruţi după 1989.

Rep.: Spuneaţi la conferinţa de presă că nu aţi mai jucat în film pînă acum.

T.C.: Nu este întru totul adevărat, doar dacă am în vedere un rol la un scurt metraj al lui Corneliu. Am însă un rol mai mare şi abia aştept să încep filmările la "California Dreaming", în regia lui Cristian Nemescu.

Ion Sapdaru: "Nu am avut ca model un actor anume în roluri de beţivan"

Rep.: Aţi fost surprins la conferinţa de presă spunînd că nu v-a plăcut personajul dv.

I.S.: Este impresia aceea la prima vizionare cu public, şi nu cu orice public, ci cu un public de la Cannes.

Rep.: Reacţia sălii a fost extraordinară, deşi în sală se aflau puţini români.

I.S.: Nu mi-au plăcut anumite momente, cînd cred că puteam avea alte reacţii de joc, însă filmul mi-a plăcut foarte mult.

Rep.: V-aţi gîndit la un actor român care a făcut roluri reuşite de beţiv în filmele noastre?

I.S.: Nu. Mai repede pot să spun că mi-au fost de folos unele amintiri cu tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, dar am mers pe o intuiţie personală.

Rep.. Pot să spun că v-a reuşit mahmureala ca şi ambiguitatea de ansamblu a personajului.

I.S.: Am vrut să arăt că, deşi el iesise să bea în seara, în dimineaţa aceea, el nu era străin de starea generală a oamenilor, şi că se afla acolo nu doar prin întîmplarea faptului că îi plăcea să bea. El şi la transmisie are curajul de a-şi susţine punctul de vedere împotriva celorlalţi.

Rep.: Ce faceţi acum?

I.S.: Mergem la o cafea, unde vom continua discuţiile şi aşteptăm noi reacţii la proiecţiile următoare, mai ales la gala de după-amiază.