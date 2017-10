Interzis la vânzarea cățelușilor de rasă în pet shop!

Organizațiile pentru protecția animalelor au obținut o victorie importantă în California, care va deveni primul stat american ce interzice comerțul câinilor proveniți din crescătorii. În temeiul noii legi, care va intra în vigoare începând de la 1 ianuarie anul viitor, pet shop-urile vor fi obligate să comercializeze câini, pisici și iepuri care provin, în primul rând, de la adăposturi și centre de salvare a animalelor. Pentru comercializarea unui exemplar care nu provine din astfel de surse, amenda poate ajunge la 500 de dolari. În schimb, crescătorii particulari pot vinde în continuare animale în mod independent.

În California au fost adoptate deja măsuri împotriva crescătoriilor de pui de câine, în 36 de orașe din acest stat, printre care Los Angeles, San Francisco și San Diego, fiind interzisă reproducția în masă. Crescătoriile de pui de câine s-au confruntat cu critici intense cu privire la nerespectarea bunăstării animalelor, menținerea acestora în cuști supraaglomerate și reproducția în masă. "Această lege de referință rupe lanțul de aprovizionare cu pui de câini, care i-a făcut să ajungă în magazinele de animale din California și le-a permis crescătorilor lipsiți de scrupule să profite de pe urma practicilor abuzive", a declarat pentru Business Insider Matt Bershadker, președinte și CEO al American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, care a precizat că înmulțirea iresponsabilă a animalelor a dus la peste 1,5 milioane de eutanasii în fiecare an. Aproape 99% dintre puii de câine vânduți în magazinele de animale provin din crescătorii. Proprietarii de pet shop-uri au contestat legea confirmată de guvernatorul Jerry Brown, susținând că aceasta va îngreuna accesul cumpărătorilor la anumite rase.