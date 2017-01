Filmul „Întîlniri încrucişate\", în regia Ancăi Damian, a fost selectat în cadrul secţiunii „Cinema of the World\" a Festivalului de Film din India (IFFI), care se va desfăşura în Goa, în perioada 22 noiembrie - 2 decembrie. Lungmetrajul de debut al Ancăi Damian, „Întîlniri încrucişate\", a fost bine primit de criticii de film străini, fiind prezentat şi în cadrul Festivalurilor de Film de la Pusan, Chicago şi Cottbus. Celebra publicaţie „Variety” a notat că „un scenariu inteligent reprezintă cheia succesului pentru Întîlniri încrucişate (...). Anca Damian a demonstrat că are destul talent pentru a stîrni interes şi în viitoarele sale proiecte\".

Născută în 1962, la Cluj, Anca Damian a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L Caragiale”, obţinînd şi un doctorat în Cinematografie şi Media. Filmografia sa include documentarele „A fi sau a nu fi\", „Porto Franco 2000\", film premiat la DaKINO şi selecţionat la Festivalul de Film de Artă de la Palazo Venezia - Roma, „Ritualuri\", „Eminescu - Călătorie virtuală în absolut\".

Filmul „Întîlniri încrucişate\" este prima coproducţie româno-finlandeză (Libra Film şi Making Movies). Distribuţia îi cuprinde pe Mimi Brănescu, Oxana Moravec, Matti Ristinen, Andi Vasluianu, Diana Cavalioti, Ion Săpdaru, Gabriel Spahiu. În România, filmul a avut avanpremiera în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania - TIFF.Premiera oficială a filmului este programată pentru data de 12 decembrie.