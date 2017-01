Întoarcerea „Trubadurului”, răsplătită cu aplauze

Trubadurul verdian a venit pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, sâmbătă seară, pentru a doua oară în acest an, la 11 luni de la cea mai... recentă întâlnire cu publicul tomitan. Spectacolul de operă, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, s-a bucurat de un succes deosebit. În rolul titular, constănțenii l-au revăzut și reascultat pe tenorul Răzvan Săraru, cel care, în ianuarie 2015, îl interpreta pentru prima dată pe trubadurul Manrico, rol despre care mărturisea că este „culmea vocalității de tenor”. Săraru a reușit și de această dată, așa cum a obișnuit publicul, să impresioneze prin vocea sa și prin sensibilitatea interpretării. Frumoasa Leonora a fost interpretată de soprana Stela Sârbu, iar Contele de Luna a fost întruchipat de baritonul clujean Lucian Petrean.

DEBUT LA 24 DE ANI Revelația serii a fost tânăra mezzosoprană Alina Dragnea, din București, care, la numai 24 ani, a debutat în rolul bătrânei țigănci Azucena. În pofida lipsei experienței scenice, ea a reușit o întruchipeze convingător pe Azucena, rol dificil atât din punctul de vedere al interpretării, cât și al tensiunii psihologice, al jocului scenic. A fost primul său spectacol de operă integral, prima sa apariție pe o scenă profesionistă, alături de colegi profesioniști, la un an de la terminarea Conservatorului. „M-am străduit să fac tot ce pot. M-am simțit bine pe scenă, m-am simțit foarte bine în acest rol, mi-a plăcut foarte mult să fiu Azucena. Partitura este potrivită pentru tipul meu de voce, de aceea am și avut curajul să o abordez. Orchestra, dirijorul și colegii de pe scenă m-au ajutat și m-au susținut. Am avut parte de o distribuție foarte bună”, a spus Alina Dragnea. La Constanța, tânăra mezzosoprană nu a venit singură. Alături de ea s-au aflat prieteni și colegi din București, care au susținut-o și au ovaționat-o din sală.

Nu doar Alina Dragnea a debutat sâmbătă seară în „Trubadurul”, ci și basul Viorel Trofin, în rolul lui Ferrando. La succesul spectacolului au contribuit și Ionela Duma - Ines, Andrei Băican - Ruiz și Iulian Bratu - un bătrân.

