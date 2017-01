Intoxicaţi cu monoxid de carbon

O persoană a murit şi alte două au fost transportate la spital în noaptea de duminică spre luni, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-un imobil dezafectat din oraşul Constanţa. Oamenii legii spun că cele trei victime, persoane fără adăpost, au încercat să se încălzească şi au aprins focul în mijlocul încăperii, într-un butoi din tablă. “Am făcut focul, am pus cazanul în cameră şi m-am aşezat în pat. Era jar, nu mai ardea. Şi, când m-am trezit, eram la spital, nu mai ştiu nimic despre ce s-a întîmplat”, povesteşte Adrian Dubău, de 29 de ani, una dintre victime. „Eu m-am trezit peste noapte pentru că nu puteam să mişc mâna şi piciorul de pe partea stângă. Atunci l-am văzut pe Adrian pe jos. Nu ştiam ce a păţit. L-am mişcat şi am văzut că era inconştient. Dar eu nu am păţit nimic. Am ieşit în stradă şi i-am rugat pe nişte oameni să sune la 112”, a declarat Magdalena Oneaca. În scurt timp, în faţa clădirii de pe bulevardul I.C. Brătianu a sosit o ambulanţă. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, unul dintre bărbaţii intoxicaţi nu a mai putut fi salvat. Trupul său neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei exacte a morţii. Celelalte două victime au ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.