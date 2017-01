“Intraţi la Hera Body Care şi veţi pleca îndrăgostiţi de noua dvs. înfăţişare”

Discuţia cu dr Ionica Ciortan, directorul Centrului de Medicină Estetică şi Funcţională Hera Body Care, a intrat în sectorul de medicină estetică al celui mai mare centru de frumuseţe şi sănătate din Constanţa.

În episodul precedent s-a vorbit despre diatermie şi despre aplicaţiile aparatului Diater One, sistem tehnologic de ultimă oră care întinereşte şi ajută la stimularea energetică a pielii cu efect de lifting. Femeile care au cunoscut beneficiile lui Diater One au simţit pe propria piele cum ridurile dispar sau, dacă sînt adînci, se atenuează vizibil. Astăzi continuăm dialogul axîndu-ne tot pe aparatele care ne pot întoarce în timp, făcîndu-ne să arătăm ca în urmă cu 5 sau chiar 10 ani. Aşadar, tinereţea după care unele femei tînjesc se poate întoarce pe chipul şi silueta lor.

Am vorbit despre diatermie şi am aflat că aparatul Diater One revoluţionează ideea de cosmetică progresivă combinată cu tehnică medicală de ultimă generaţie. Ce altceva mai recomandaţi din programele de îngrijire pe care le derulaţi în centrul dvs.?

Diatermia este o metodă medicală, noninvazivă, cu aplicaţie şi în sfera esteticii, care ne ajută să întinerim pentru o perioadă prelungită de timp. Diater One stimulează pielea să scape de toxine şi intervine la nivel celular pentru tonifierea şi energizarea tenului, redîndu-i astfel aspectul luminos şi proaspăt pe care l-a avut chipul nostru cu ani în urmă. În afară de acest program estetic, noi propunem clientelor noastre şi intervenţiile de curăţare şi tonifiere a tenului asigurate cu alt aparat de excepţie - New Face.

După cum sună numele, să înţelegem că acest aparat le face pe clientele dvs. să iasă din tratament cu o “faţă nouă”?

Se poate spune şi aşa… New Face este un aparat care impulsionează tenul să-şi pună în funcţiune depozitele de energie blocate din cauza factorilor negativi (poluare, tutun, farduri, o îngrijire defectuoasă, o proastă hidratare etc.) care ne agresează pielea feţei, atît de sensibilă şi totodată atît de expusă. New

Face-ul face diferite forme de micromasaj: electric, cu soft laser, mecanic şi pneumatic.

Putem să vorbim, detaliat, despre fiecare dintre aceste tipuri de masaj?

Da, evident. Micromasajul electric se face cu fotostimulare şi are efecte multiple precum: stimularea metabolismului celular, producerea de vasodilataţie superficială (lucrarea pielii în profunzime, dar fără vreo posibilitate de traumatizare), efect termic, efect circulator şi efect trofic.

Aţi menţionat la acest procedeu de masaj aplicaţia lui prin soft laser. Ce înseamnă aceasta?

Soft laser-ul asigură tehnologia de fotostimulare a metabolismului celular şi, totodată şi biosinteza proteică – aplicaţie care, prin proliferare celulară, ajută la regenerarea tisulară. Altfel spus, tehnica New Face nu este una de suprafaţă, ci este vorba despre o intervenţie la nivel celular, efectul de tinereţe şi iluminare a chipului venind din interior spre exterior. Nu se acoperă, se tratează acolo unde există disfuncţii. Masajul pneumatic are ca efect dinamizarea celulară cu lumină pulsată, creşterea producţiei de elastină la nivelul pielii, creşterea producţiei de colagen, îmbunătăţirea microcirculaţiei. După cum mule femei ştiu, elastina şi colagenul sînt elemente de bază ale pielii; în cosmetica elementară există creme care conţin astfel de substanţe şi se recurge chiar şi la injectări cu aşa ceva, pentru netezirea chipului. Noi propunem o formulă avansată, care înseamnă stimularea celulelor proprii pentru producerea substanţelor de care avem nevoie. Nu apelăm la ajutor extern, la “împrumut” de colagen, noi ştim să convingem celulele noastre personale să producă ceea ce avem nevoie.

Aţi menţionat şi masajul mecanic…

Acest tip de masaj se face cu ajutorul unei prese electrice cu undă de 40 Hz, unda avînd trei impulsuri cu modulaţie programată. Clienta simte că i se lucrează chipul şi nu există nici cea mai mică urmă de disconfort. Efectele masajului sînt de tonifiere a ţesuturilor şi de poluţie a impurităţilor (acnee etc).

Pentru ce tipuri de ten este recomandat aparatul New Face?

New Face este indicat pentru pielea sensibilă si delicată, pentru piele grasă / acneică, pentru piele uscată şi pentru piele matură / îmbătrînită. Tratamentele cu acest aparat diferă, ca interval, în funcţie de fiecare ten şi problemele lui. Preţul unui tratament se calculează avînd ca etalon valoarea de 4 roni pe minut.