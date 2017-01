Între C şi A

Divizionara secundă Callatis Mangalia susţine astăzi, de la ora 11.00, ultimul meci în actuala ediţie a Diviziei B la fotbal. Formaţia antrenată de Marin Radu II şi Răzvan Voicilă primeşte vizita virtual promovatei Ceahlăul Piatra Neamţ şi are nevoie de toate cele trei puncte pentru a mai spera la menţinerea în eşalonul secund. Cu un picior în Divizia C, Callatis are nevoie de şase puncte în ultimele două etape pentru a mai putea spera la menţinerea în eşalonul secund. Cum în ultima rundă victoria este garantată fără joc pe terenul Midiei Năvodari (formaţie retrasă din campionat la jumătatea întrecerii), echipa din Mangalia trebuie să cîştige astăzi în faţa proaspetei divizionare A. Chiar dacă şansele formaţiei din Mangalia de supravieţuire depind şi de jocul rezultatelor, antrenorul Marin Radu nu şi-a pierdut speranţa: "Aşa cum am făcut-o pe parcursul întregului retur, ne jucăm şansa pînă la capăt, meci de meci. Atîta timp cît există o speranţă, fie ea şi teoretică, nu abdicăm". Singura indisponibilitate din lotul gazdelor este cea a lui Gheorghiu (accidentat), iar în formula de start ar putea reveni Ţeican, după o etapă de suspendare. Echipa probabilă: Drăgulin - Pănescu, Eftime, Petre, Ilie, S.Marin - Bolat, Chelu, Erdinci - Stoianof, Ţeican. Partida Callatis - Ceahlăul va fi transmisă integral de TV Neptun duminică, la miezul nopţii.