Între ecologie şi politică

Sîmbătă, 5 septembrie, ultimii turişti răzleţi care făceau plajă la Constanţa, în dreptul restaurantului “Zorile”, au fost martorii unui eveniment mai puţin obişnuit. Printre acei anonimi m-am aflat şi eu, din întîmplare, căci doream să mă bucur de razele blînde ale soarelui, împreună cu familia.

În jurul prînzului, cu aproximaţie, în dreptul geamandurii, şi-a făcut apariţia un delfin uriaş. Foarte repede, mamiferul a fost observat de toată lumea de pe plajă. Din nefericire, toţi ne-am dat seama că delfinul ar putea fi mort, căci plutea nemişcat la suprafaţa apei. Doi înotători l-au împins încet spre ţărm. Numeroşi oameni de pe plajă şi-au abandonat cearşafurile şi s-au strîns în jurul delfinului, împinşi de curiozitate. Unii l-au atins cu mîinile. Cîţiva copii îl mîngîiau, scoţînd strigăte de uimire. Din păcate, bănuiala noastră s-a adeverit repede: delfinul era lipsit de viaţă… Deşi avea peste doi metri lungime şi un diametru considerabil, unii turişti au presupus că era vorba de un pui, cu toate că dimensiunile sale păreau ale unui mamifer adult. Un salvamar a anunţat vestea prin staţie. Imediat a sosit o barcă cu motor. Eu mă aşteptam ca echipajul format din trei bărbaţi să încarce peştele în ambarcaţiune, dar nu s-a întîmplat aşa. Ei au legat delfinul de coadă cu o funie destul de groasă, pe care au ancorat-o de barcă, lăsînd peştele în apă. Mi s-a explicat că mamiferul va fi tras pînă în golful Tomis, undeva, la mal, unde fusese deja chemat un veterinar, prin telefon celular. Fiind vorba de o specie protejată, mi s-a spus că legea interzice scoaterea mamiferului din apă pînă în momentul în care un medic constată oficial moartea sa, din punct de vedere clinic.

O să ridicaţi din sprîncene şi veţi exclama în sinea voastră: ei şi ce!? S-au mai văzut delfini morţi! Ăsta e subiect de editorial? După modesta mea opinie, cred că da! În aceeaşi zi am vorbit cu cineva de la Centrul de Scafandri şi am aflat cîteva informaţii incredibile. Pe la sfîrşitul anilor şaizeci, în secolul trecut, în Marea Neagră, conform unui recensămînt estimativ, trăiau circa două milioane de delfini. Astăzi, se presupune că nu mai există decît maximum 120.000 de exemplare… În plus, apa Mării Negre îşi pierde proprietăţile vii, cam cu un centimentru adîncime, de la fund spre suprafaţă, în fiecare an. Asta înseamnă că, peste aproximativ un mileniu, Marea Neagră va deveni o mare moartă!

Aşadar, lumea face politică, oamenii se luptă pentru putere, influenţă şi bani, dar efectele globalizării şi civilizaţia industrială contemporană distrug lent viaţa de pe planeta noastră. În raport cu această catastrofă, mi se pare ridicol să menţionez că Traian Băsescu a mai pierdut trei procente, în ultimul sondaj de opinie, ajungînd la 30%... Există ceva mai important decît viaţa?

Sîmbătă, pe plaja de la Constanţa, am văzut tristeţe în ochii turiştilor care au fost martori la moartea unui delfin. Da, acesta este un subiect de editorial!