Cândva, poetul Horaţiu spunea într-un vers devenit celebru şi care a străbătut secole: „Est modus in rebus“ (E o măsură în toate). Drept este că Horaţiu vorbeşte în latină, unde cuvântul „modus“ înseamnă „moderaţie, cale de mijloc“. La noi, preşedintele este un fost marinar care nu are măsură în toate. Săptămâna trecută, el a trecut iar la datul cu părerea despre toţi şi toate, la o emisiune televizată. Reacţiile au fost puţine, dovadă că declaraţiile lui nu mai cântăresc greu. Unul dintre cei ce i-au dat replica este fostul premier Adrian Năstase. Social-democratul a scris ironic, într-o postare pe blog, că îi înţelege acţiunile şefului statului, având în vedere că rezultatele recensământului arată că acesta trebuia demis în urmă cu an. „Mă întreb, încă o dată, ce blestem s-a abătut asupra românilor că a fost nevoie să suporte ca preşedinte, aproape zece ani, „un fost comunist” mincinos şi ranchiunos?“, a scris fostul premier.

DEMONTAREA După ce îi aminteşte că prima sa vizită la Casa Albă a fost în 2001, înainte de semnarea contractului cu Bechtel, ceea ce-l scoate din ecuaţia supoziţiilor prezidenţiale, Năstase scrie: „În materie de laşitate, fostul preşedinte poate, într-adevăr, să ne dea lecţii - şi cum să-ţi dai demisia în cinci minute, şi cum să rămâi la Cotroceni după ce alegătorii au votat demiterea ta“. Legat de privatizarea Petrom prin lege, el a menţionat că nu a dat resursele ţării pe 30 de ani, aşa cum susţine şeful statului, numindu-l pe Băsescu „un mic mincinos“, deoarece perioada de concesiune este, de fapt, de 10 ani şi aceasta se termină în 2013. După ce a auzit declaraţia lui Băsescu, conform căreia „furtul cu legislaţia s-a moştenit, a făcut arc peste timp şi a venit de la Guvernul Năstase la Guvernul Ponta“, fostul premier îi transmite că nu este dispus să mai tolereze. El aminteşte că „vânzarea Rompetrol s-a făcut în 2001, în timpul guvernării din care făcea parte şi preşedintele. De altfel, tot el a fost cel care a promulgat Legea 89/2005 pentru aprobarea OUG 118 din 2003 privind reglementarea datoriilor Rompetrol”.